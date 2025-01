Mais fitness com smartwach e metas para o ano

Fitness com corrida. Segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, os clubes de corrida cresceram 109% no Brasil em 2024, quase o dobro da média global (59%). O relatório ainda aponta um aumento de 9% no número de maratonas, ultramaratonas e percursos de longa distância no último ano.

Com a ascensão das maratonas e corridas de rua, os smartwatches têm se mostrado aliados indispensáveis. Esses vestíveis ajudam tanto iniciantes quanto corredores experientes a monitorar a evolução, prevenir lesões e aproveitar ao máximo cada treino.

Marcos Schneider, treinador de corrida, destaca a importância dos recursos: “smartwatches unem várias métricas em um só lugar, ajudando na análise dos treinos e como nosso corpo responde aos estímulos”

Os smartwatches da Huawei, por exemplo, integram o aplicativo Huawei Health, que disponibiliza planos de corrida personalizados para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Com fases bem definidas, o usuário tem acesso a treinos estruturados que o acompanham durante a jornada esportiva. A sincronização permite ouvir alertas diretamente pelo alto-falante do relógio ou por fones de ouvido conectados, garantindo que o treino seja seguido de forma prática e eficiente.

Schneider explica como devem ser usadas as informações fornecidas pelos dispositivos: “Use as métricas como guia, aprenda o que significam e a relação entre elas. Mas não dependa só dessas informações. Aprenda a equilibrar dados com a Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) em todos os treinos”, enfatiza Schneider.

Para quem pratica esportes com o suporte de um treinador profissional, seja presencial ou online, os relatórios completos fornecidos pelo relógio permitem ajustes personalizados na rotina, potencializando resultados e evitando erros. Esse apoio é especialmente valioso, já que usar os dados de maneira estratégica pode fazer toda a diferença no desempenho.

Os modelos Huawei GT 5 e GT 5 Pro se destacam com duas funções exclusivas voltadas para os amantes da prática: a análise de postura, que avalia o alinhamento corporal durante a corrida, e o equilíbrio de tempo de contato com o solo, que mede a distribuição de impacto entre os pés. Essas funções, somadas às métricas tradicionais, ajudam os esportistas a prevenir lesões e melhorar sua técnica.

Ao combinar tecnologia de ponta com funcionalidades pensadas para a saúde e o bem-estar, os smartwatches tornam a corrida mais segura, eficiente e inteligente, comprovando que um bom parceiro de treino pode estar a um toque no pulso.

Ano novo, meta fitness: Como iniciar os treinos sem lesões pelo caminho

Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte orienta sobre práticas seguras para quem está começando a atividade física neste ano

2025 já segue a todo o vapor e, com ele, a execução das metas do ano novo. Iniciar uma atividade física está entre as principais, inclusive, a movimentação mais intensa nas academias já é nítida. Além de melhorar a qualidade de vida, outro foco para muitas pessoas é conquistar o “shape” ainda para o Carnaval, que este ano será em 4 de março. No entanto, para que o planejado não saia do roteiro, o treino exige cuidados para evitar lesões.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), pessoas que iniciam treinos na academia sem a devida orientação estão mais sujeitas a desenvolver problemas musculares, articulares e até fraturas por estresse. “O entusiasmo inicial pode levar a excessos. É fundamental começar com treinos leves, respeitar os limites do corpo e, principalmente, buscar a orientação de profissionais qualificados”, ressalta o presidente da SBRATE, João Alves Grangeiro Neto.

O primeiro passo é realizar uma avaliação médica antes de iniciar os treinos. “Isso ajuda a identificar possíveis limitações ou condições de saúde que requerem atenção”, fala o especialista.

Outro ponto importante é dedicar de 5 a 10 minutos ao aquecimento para preparar os músculos e articulações. Alongamentos leves também ajudam a melhorar a amplitude articular e previne lesões musculoesqueléticas.

Na execução dos exercícios, o praticante deve começar com cargas leves e aumentar a intensidade de forma progressiva, de acordo com sua evolução, mas sempre com orientação profissional. “Execute os exercícios com a postura adequada para evitar sobrecarga nas articulações e coluna, e respeite os dias de descanso para permitir a regeneração muscular e prevenir o desgaste excessivo”, salienta João Grangeiro.

O presidente da SBRATE lembra, ainda, de uma questão fundamental: escute seu corpo. “Dores persistentes ou desconfortos podem ser sinais de alerta. Se isso ocorrer, procure um médico especialista em traumatologia do esporte”.