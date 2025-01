São todos problemas pontuais, acompanhados in loco pelas equipes da Defesa Civil, Setor de Trânsito e GCM, que interditam esses locais até as águas baixarem.

O monitoramento do nível do Ribeirão Quilombo também é feito 24h por dia, agora através de câmera de videomonitoramento, e a população das áreas de risco para enchentes já devidamente mapeadas é mantida informada pela Defesa Civil através do sistema de alerta via aplicativo de mensagens criado em 2021 pela Prefeitura.