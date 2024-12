Malheiros cobra ESF e Jr Dias, reforma na Ivo Macris

O vereador Vagner Malheiros (NOVO) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a Estratégia da Saúde da Família (ESF) no município de Americana.

No documento, o parlamentar lembra que as unidades da ESF têm como objetivo garantir o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, promovendo ações de atenção básica que focam na prevenção, promoção da saúde e no cuidado contínuo, beneficiando diretamente as comunidades.

O parlamentar ressalta ainda que a expansão da Estratégia da Saúde da Família em todos os bairros de Americana fortalece a relação entre profissionais de saúde e as comunidades, permitindo a identificação precoce de doenças e o acompanhamento integral das famílias.

Fala Malheiros

“Esse contato próximo facilita a elaboração de ações específicas que atendem às necessidades locais, como campanhas de vacinação, programas de educação em saúde e o monitoramento de grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes. Dessa forma o município dá um passo importante para construir um sistema de saúde mais eficiente, humano e inclusivo, atendendo às demandas de sua população de forma digna e eficaz”, aponta Malheiros.

Leia + sobre política regional

O autor pergunta qual o modelo adotado pela Prefeitura para a implementação da Estratégia da Saúde da Família; quais os objetivos estabelecidos para essa estratégia; e quais são os critérios técnicos e operacionais utilizados para a organização das equipes e a distribuição dos profissionais nos diferentes bairros.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (10). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Vereador Juninho Dias solicita informações sobre fiscalização e melhorias na Estrada Ivo Macris

O vereador Juninho Dias protocolou um requerimento de nº 833/2024 na Câmara Municipal solicitando esclarecimentos sobre a fiscalização e as condições de tráfego na Estrada Ivo Macris, especialmente no trecho que atende à região do bairro Monte Verde.

A iniciativa foi motivada por relatos frequentes de moradores sobre os riscos enfrentados na via, devido à alta velocidade empregada por motoristas e ao intenso tráfego de veículos de grande porte, que colocam em perigo os usuários da estrada.

No requerimento, o parlamentar questiona qual esfera, municipal ou estadual, é responsável pela fiscalização da Estrada Ivo Macris. Ele também busca informações sobre a existência e funcionamento de radares para controle de velocidade e monitoramento de veículos de grande porte, incluindo dados sobre autuações realizadas em 2024.

Além disso, Juninho Dias indaga se há estudos ou projetos em andamento para melhorar a fiscalização e a sinalização da via, considerando os relatos de diversos acidentes ocorridos no trecho. O vereador ainda solicita informações sobre a manutenção do pavimento asfáltico, como o último reparo realizado e o cronograma de serviços periódicos.

“Os moradores da região têm manifestado grande preocupação com a segurança na Estrada Ivo Macris, e cabe a nós cobrarmos ações efetivas para prevenir novos acidentes e garantir a proteção de todos que utilizam a via”, ressaltou Juninho Dias.

O requerimento segue para análise da Prefeitura, que deverá responder dentro do prazo regimental, apresentando informações e possíveis ações para melhorias na segurança e trafegabilidade da estrada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP