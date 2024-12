Jogo oficial de One Piece já está disponível na Roblox

Apresentando personagens oficiais de One Piece e mapas inspirados por locações icônicas da série, o título transporta os jogadores ao mundo de um dos mangás mais amados de todos os tempos. Essa é a primeira vez que uma IP oficial de ONE PIECE aparece no nome de um jogo independente na Roblox.

O jogo, publicado pela Bandai Namco Entertainment, oferece uma empolgante ação de battle royale que permite que o usuário libere as habilidades e poderes únicos dos personagens oficiais de One Piece enquanto enfrenta até 20 outros jogadores em uma competição para conquistar a lendária recompensa do Rei dos Piratas.

O lobby do jogo está localizado a bordo do Thousand Sunny, onde o jogador pode interagir com o Bando do Chapéu de Palha e, de lá, mergulhar em batalhas caóticas em mapas inspirados nos locais da série, como o Reino de Drum, Alabasta, Sky Island e Marine Ford.

O usuário pode até se envolver em eventos especiais exclusivos de cada área, que tornam o mundo de One Piece ainda mais vivo, como a aparição dos Três Almirantes no mapa de Marine Ford.

A Bandai Namco Entertainment está anunciando o lançamento do jogo hoje fazendo deste um grande momento para os fãs da série e para toda a empolgante comunidade de entusiastas de mangás ativos na plataforma. No último trimestre a Roblox alcançou a marca de mais de 88 milhões de usuários ativos diariamente.

É possível jogar ONE PIECE GRAND ARENA agora mesmo na Roblox – disponível para dispositivos iOS, Android, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox One.