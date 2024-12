Semifinais do amador 1a divisão Nova Odessa este sábado

Acontecem neste sábado, 07 de dezembro, as semifinais da 1ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024. Os jogos acontecem a partir das 14h30, no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o “Campo do Progresso”, no Centro. A primeira partida envolve o time do Guarapari contra o UVA. Em seguida, às 16h30, se enfrentam pela última vaga na grande final os times do EC Triunfo e do Matsubara.

O evento esportivo foi retomado em 2022 é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O Campeonato Amador de Futebol 2024 da 1ª Divisão conta com nove clubes participantes, com cerca de 300 atletas e dirigentes envolvidos diretamente.

Todas as tabelas e resultados dos jogos de cada rodada, das três divisões do Amador, podem ser acompanhados através do site ou aplicativo Copa Fácil ou diretamente no link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes e Lazer da cidade, o experiente árbitro profissional de futebol José Henrique de Carvalho, “fico muito feliz com mais um campeonato finalizando. Os times estão de parabéns e se empenharam muito para garantir uma vaga nas semifinais”.

“Estamos em mais uma edição do grande Campeonato Amador. Nova Odessa vive e valoriza o esporte, e o futebol continua sendo a modalidade com maior procura. Neste ano, registramos um aumento no número de equipes inscritas, o que demonstra o excelente trabalho realizado por nossa Secretaria e pela gestão municipal. Desejamos boa sorte às equipes das três divisões e que este seja um campeonato marcado pelo respeito e pela ética entre os participantes”, declarou recentemente Zé Henrique.

APLICATIVO

Todos podem acompanhar os resultados dos jogos através do aplicativo Futebol Amador, que é um aplicativo criado por uma empresa parceira da Prefeitura de Nova Odessa através da Secretaria de Esportes e Lazer. Ele pode ser baixado através da loja de aplicativos ou acessado através do link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn. Ao longo das rodadas, o aplicativo é constantemente atualizado com os resultados e demais informações do campeonato.

SEMIFINAIS DA 1ª DIVISÃO – SÁBADO – 07/12

Guarapari X UVA – Campo do Progresso – 14h30

EC Triunfo X Matsubara – Campo do Progresso – 16h30

