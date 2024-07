Mandu, primeira friendtech brasileira para apoio emocional, chega ao mercado

Em um mundo onde a tecnologia se torna cada vez mais presente em nossas vidas, uma nova startup brasileira surge com uma proposta inovadora: trazer soluções tecnológicas para construção de conexões genuínas e apoio emocional. A Mandu, empresa criada pelos amigos Rogério Cunha, Thiago Vigliar e Carlos Manga, anuncia sua chegada ao mercado, criando um novo segmento de startups como a primeira “friendtech” brasileira.

Ainda em 2024, os três colegas conversavam sobre o crescimento nos índices de condições relacionadas à saúde mental, e juntos, os executivos criaram uma primeira versão da plataforma, baseada em IA generativa, para proporcionar companhia e apoio emocional personalizado para pessoas selecionadas como um primeiro teste.

Observando o potencial da plataforma, após a validação de early adopters, os executivos investiram um pouco mais de R$ 50 mil para consolidar a empresa. Este montante foi direcionado para desenvolvimento da tecnologia, infraestrutura e integração da solução com as plataformas de suporte, segurança de dados e estratégias de marketing para o lançamento.

Rogério Cunha, um dos cofundadores da marca, destaca as perspectivas de crescimento para o primeiro ano da empresa. ” A Mandu foi criada com o propósito de estabelecer uma conexão genuína com pessoas que necessitam de algum tipo de apoio emocional, oferecendo um sistema de escuta ativa e incentivos, sendo percebida como um ombro amigo para qualquer momento do dia. Em hipótese alguma a solução pretende substituir a necessidade de suporte profissional, mas sim complementá-lo, promovendo um impacto positivo e relevante na vida das pessoas. Para o primeiro ano, a Mandu projeta um faturamento de mais de R$ 1 milhão, impulsionado por assinaturas com planos diferenciados para atender às necessidades dos usuários. Esse valor reflete nossa expectativa de crescimento e aceitação da plataforma no mercado brasileiro, com a visão de expandir internacionalmente nos anos seguintes. Além disso, planejamos construir uma base sólida de usuários, e expandir continuamente nossas funcionalidades para atender melhor cada particularidade dos nossos clientes, tornando a empresa um atrativo para parcerias estratégicas com empresas e instituições que buscam promover a saúde mental”.

Como funciona a Mandu

Desenvolvida para ser simples e de fácil acesso a qualquer usuário, a Mandu estará integrada diretamente com o WhatsApp, permitindo que usuários e demais pessoas interessadas acessem de forma fácil e iniciem sua interação com a plataforma.

Atualmente, no Brasil, o WhatsApp conta com mais de 165 milhões de usuários, sendo considerado hoje uma das principais redes sociais utilizadas. Pensando nesta acessibilidade, e em oferecer uma plataforma já conhecida e confiável para o público, a interface da Mandu será simples, dentro do WhatsApp, proporcionando assim uma disponibilidade em múltiplos dispositivos e funcionalidades avançadas, que tornam a comunicação mais eficaz e conveniente.

Carlos Manga, cofundador da Mandu, destaca como a inteligência artificial da plataforma está habilitada para responder de forma humanizada os usuários. “Nossa tecnologia foi desenhada para entender e responder às nuances emocionais de cada usuário, oferecendo interações personalizadas como se estivesse conversando como um amigo de verdade. Valorizamos a escuta ativa, com algoritmos treinados para captar sentimentos e fornecer respostas compreensivas e de apoio. Incentivamos a reflexão e o crescimento pessoal, promovendo o desenvolvimento emocional contínuo”.

Para garantir que os usuários usufruam da Mandu com liberdade, e sem medo de julgamentos ou conselhos enviesados, a privacidade e a segurança de dados são uma prioridade absoluta para a empresa. Por isso, a plataforma garante total anonimização dos dados e conversas entre os usuários e a IA, tornando suas trocas confidenciais e, caso voluntariamente as pessoas desejem compartilhar com algum profissional de saúde, um termo de consentimento será enviado, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Seguindo seu objetivo de se conectar com usuários de forma genuína, a plataforma da empresa está apta para oferecer suporte emocional 24 horas, durante os 7 dias da semana, em diferentes situações, como, por exemplo, conflitos e relações interpessoais, preparação para eventos importantes, gerenciamento de estresse e ansiedade, e suporte em momentos de tristeza.

“A Mandu, estará apta a lidar com uma variedade de interações para oferecer suporte emocional e bem-estar aos seus usuários, não substituindo a ação de um profissional especializado, mas atuando como um complemento, oferecendo apoio emocional acessível e contínuo”, finaliza Thiago Vigliar, cofundador da startup.

