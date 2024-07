Hopi Hari Oferece Entrada Gratuita a Advogados em Comemoração no mês de agosto

O Hopi Hari, o maior parque temático de São Paulo, está lançando uma promoção especial para comemorar o Dia do Advogado, que será celebrado no dia 11 de agosto. Durante todo o mês de agosto, advogados associados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão desfrutar da gratuidade de entrada no parque.

Para aproveitar a promoção, é preciso se cadastrar na landing page oficial da ação (www.hopihari.com.br/mesdoadvogado) e na data da visita apresentar a carteira da OAB válida no ‘Balconi di Cidadanis’. A entrada gratuita é concedida sem a necessidade de acompanhante pagante.

Esta ação é uma forma de reconhecer e celebrar o trabalho desses profissionais do direito, oferecendo-lhes a oportunidade de desfrutar de um dia de lazer e diversão nas diversas atrações do parque. Vale lembrar que a cortesia se aplica apenas ao ingresso do parque e não inclui despesas adicionais como estacionamento, alimentação e outros serviços.

O Hopi Hari está pronto para receber advogados de todo o Brasil, proporcionando um mês repleto de experiências emocionantes e momentos de entretenimento para todos os visitantes.

Serviço:

Entrada gratuita para advogados da OAB

Período: Todo o mês de agosto

Local: Hopi Hari – Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo – SP

Cadastro e mais informações: hopihari.com.br/mesdoadvogado

