NotCo desenvolve receitas de shake proteico vegano ideal para qualquer momento do dia

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Que tal começar o dia com o ânimo lá em cima ou recarregar as energias após um treino intenso? A NotCo, referência em inovação de alimentos, desenvolveu duas receitas de shakes proteicos plant-based que combinam saúde, sabor e versatilidade, sendo opções para um lanche rápido e elevado em nutrição.

Ambas receitas têm como base a bebida proteica da marca, o NotShake Protein, que garante um reforço de energia necessária para o dia, com 16g de proteínas e 3,5g de carboidratos, sendo melhor equilíbrio entre proteínas e carboidratos do mercado.

Confiram as receitas:

NotShake Funcional de Manga

Shake Proteico de manga – créditos: NotCo divulgação

Ingredientes:

1 UN NotShake de Panqueca de Banana com Canela

100g Manga gelada Cortada

100g Banana Congelada

3g Curcuma

2g Cardamomo

1g Semente de Chia

10g Coco Fresco Ralado (decoração)

Utensílios:

Tábua de Corte

Faca Culinária

Liquidificador

Modo de Preparo:

Comece picando as frutas frescas em cubos e leve para congelar. Em seguida, no liquidificador, adicione as frutas congeladas, as especiarias e o NotShake de panqueca de banana. Triture tudo até obter uma mistura homogênea. Se necessário, sirva em um copo com pedras de gelo para manter a temperatura ideal. Decore com sementes de chia e coco ralado fresco para um toque especial. Agora é só aproveitar a sua bebida refrescante!

NotShake de Frutas Vermelhas e Nibs de Cacau

Shake Proteico de frutas vermelhas – créditos: NotCo divulgação

Ingredientes:

1 UN NotShake de Morango com Tamara

100g Morango Congelado

30g Mirtilo Congelado

Ingredientes para decoração:

3g Nibs de Cacau

20g Chocolate Zero Açúcar 70%

1g NotCreme de Leite (chantilly)

10g Coco Fresco Ralado

Utensílios:

Tábua de Corte

Faca Culinária

Liquidificador

Modo de preparo:

Comece colocando as frutas no liquidificador e adicione o NotShake de sua preferência. Triture tudo até obter uma mistura homogênea. Em seguida, para a calda, derreta o chocolate junto com 1/3 do NotCreme e espalhe essa calda no fundo do copo. Adicione o shake batido por cima da calda de chocolate e decore com chantilly feito com NotCreme. Para finalizar, coloque Nibs de cacau e, se desejar, uma tâmara fresca no copo como acompanhamento. Assim, você terá uma bebida deliciosa e decorada para aproveitar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP