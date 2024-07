Tiveram início nesta segunda-feira (29/07/2024) os atendimentos gratuitos no novo DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa. Já no primeiro dia, foram realizados sete consultas, um procedimento ambulatorial e três exames de sangue em cães e gatos. Sob gestão do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde, o novo serviço tem o objetivo de atender os pets de famílias carentes e cuidadores voluntários da cidade.

Para o primeiro tutor a levar seu pet para o DBEA, Eduardo Henrique de Souza, tanto a equipe quanto a estrutura do prédio estão totalmente preparados para receber e solucionar os problemas.

“Fui o primeiro e fui tratado com muita atenção. A estrutura do prédio está preparada e os veterinários estão muito dispostos a cuidar dos animais. É uma experiência muito bacana pois o prédio vai atender pessoas de baixa renda e que não têm condições de arcar com as despesas de uma clínica particular. A ideia da Prefeitura é excelente em ajudar os animais”, declarou.

Já para Beatriz Silva do Nascimento, o atendimento foi muito positivo. “Eu gostei muito e as veterinárias foram muito atenciosas comigo e com o Bob, meu cachorro, receitando os exames necessários para o problema dele. E depois, vou voltar para fazer a cirurgia aqui no Bem-Estar mesmo. Quero agradecer a toda a gestão por este espaço e por pensar nas famílias que não tem condições de arcar com o tratamento dos pets”, afirmou.

Para Vânia Vigentin, a abertura do espaço “foi muito importante pois, a partir de agora, os animais ganharam seu espaço na área da Saúde”. “Quero agradecer a Prefeitura pela sensibilidade em olhar para os animais, principalmente para as famílias que não têm dinheiro de pagar consultas e exames particulares”, finalizou.

COMO SER ATENDIDO

A equipe técnica do Bem-Estar Animal é dimensionada para realizar uma média de 660 procedimentos por mês, incluindo até 210 consultas veterinárias, oito cirurgias (inclusive ortopédicas), 95 exames laboratoriais, 190 procedimentos ambulatoriais e 150 castrações de cães e gatos (com anestesia e microchipagem inclusas).

São atendidos exclusivamente pets de famílias de Nova Odessa de baixa renda, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários – o pessoal da “causa animal” que já é cadastrado junto ao Banco de Ração do Setor de Zoonoses da Prefeitura. Também serão atendidos, de forma emergencial, animais comunitários acidentados em vias públicas.

O atendimento acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro. O DBEA fica na Avenida Brasil, altura do Parque Fabricio – logo abaixo do Parque Municipal das Crianças.

Os interessados deverão apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio, Cartão +Saúde de Nova Odessa nome e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.