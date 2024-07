Público de Santa Bárbara d’Oeste pode assistir contação de histórias como se estivesse no sofá de casa

A Cia de Achadouros (@ciadeachadouros) está comemorando dez anos com uma série de ações especiais. No mês de agosto de 2024, o grupo realiza apresentações gratuitas da contação de histórias “Raízes, memórias e outras histórias” em Santa Bárbara d’Oeste, Taubaté, Valinhos e Vinhedo (SP).

No dia 04 de agosto de 2024 (domingo), às 10h, a apresentação será realizada na Estação Cultural da Fundação Romi, que fica na Avenida Tiradentes, 2 – Lot. Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste – SP.

Além dos causos da vida real, que misturam histórias vividas e coletadas pelos próprios artistas da cena, “Raízes, memórias e outras histórias” traz o enredo de uma árvore que supera um grande desafio de vida, as aventuras de uma criança que desvenda um segredo da floresta e a experiência mágica vivida por uma família diante de um momento delicado e de grandes revelações.

O projeto busca expandir a experiência do público com a contação de histórias, fazendo um convite para que cada pessoa aprecie os instantes do espetáculo nas mais distintas condições oferecidas pela cenografia criada por Clau Carmo. O público pode assistir à apresentação estando em pé, sentado, deitado ou em outras posições que despertem os sentidos e ampliem a experiência.

Com três artistas que se desdobram nas performances em cena: Emiliano Favacho, Felipe Michelini e Mariá Guedes, a montagem propõe um destaque sobre a fisicalidade da atuação e a vivacidade da palavra falada, transitando pela literatura através das histórias “A força da Palmeira” (2014), livro de Anabella Lopéz adaptado de um conto popular do Magreb; “O segredo do Curumim” (1982), de autoria da escritora brasileira Sônia Robatto; e “O filho do caçador e outras histórias-dilema da África” (2014), de Andi Rubinstein e Madalena Monteiro, adaptado de histórias-dilema de África.

Com direção de Fabiano Lodi e direção musical de Felipe Gomes Moreira, o projeto que foi criado em 2018, reestreia em 2024 em uma nova versão, que melhor representa os anseios artísticos da Cia de Achadouros ao longo de todos esses anos de dedicação a esta pesquisa.

A busca por dialogar com narrativas orais das mais diversas referências fez com que este projeto, antes denominado “Origens do Brasil”, ganhasse duas versões, as quais foram apresentadas entre 2018 e 2022. A partir de 2023, já com um farto material de pesquisa levantado, o grupo se debruçou sobre seis histórias, que ganharam cuidadosa revisão dramatúrgica para serem levadas à cena, numa proposta que contempla criação musical autoral e uma encenação que envolve o público em uma arena de histórias.

As ações são do projeto “Cia de Achadouros faz Dez Anos”, contemplado no Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 de Grupos e Coletivos Artísticos, realizado em parceria com a Leneus Produtora de Arte.

A Cia de Achadouros surgiu em 2014, tendo como base de sua pesquisa a linguagem da palhaçaria, das máscaras e da comicidade popular. Seu repertório já foi visto por mais de 15 mil pessoas, com espetáculos que transitam pelo teatro para as infâncias e o teatro adulto, além de um projeto de contação de histórias

Informações: www.instagram.com/ciadeachadouros e www.facebook.com/ciadeachadouros

Ficha Técnica – Atuação: Emiliano Favacho, Felipe Michelini e Mariá Guedes. Direção: Fabiano Lodi. Dramaturgia: Cia de Achadouros e Fabiano Lodi. Direção Musical: Felipe Gomes Moreira. Cenário e Figurinos: Clau Carmo. Costureira: Anísia Maria. Design Gráfico: Nathalia Ernesto. Gestão de mídias sociais: Rúbia Galera. Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini. Assistente de Produção: Samuel Paixão. Produção Local (Vinhedo e Valinhos): Renan Mozzer. Fotos: @pri_fiotti. Coordenação de Produção: Leneus Produtora de Arte

Serviço: Espetáculo “Raízes, memórias e outras histórias”

Com Cia de Achadouros

Sinopse: Uma contação de histórias encenada, que reúne variadas narrativas e experiências de encontro mediadas pelas práticas da oralidade. Em cena, três artistas revisitam sabedorias afro-brasileiras e dos povos originários, misturadas a causos da vida real que alimentam imaginários do nosso cotidiano. O espetáculo convida o público a vivenciar ensinamentos valiosos que foram transmitidos entre gerações e a apreciar elementos da rica diversidade que compõem a cultura brasileira. Duração: 50 minutos

Grátis – Classificação Livre – Capacidade: 50 pessoas

Quando: 04 de agosto de 2024 (domingo) – Horário: 10h – Onde: Estação Cultural da Fundação Romi – Endereço: Av. Tiradentes, 2 – Lot. Santa Bárbara, Santa Bárbara d’Oeste – SP, 13450-237

Próximas apresentações

Quando: 17 de agosto de 2024 (sábado) – Horário: 10h – Onde: Espaço Cultural Projeto HAPET – Endereço: Estr. Mun. José Cândido de Oliveira, 3200 – São Gonçalo, Taubaté – SP, 12093-740

Quando: 18 de agosto de 2024 (domingo) – Horário: 10h30 – Onde: Feira Arte na Praça – Endereço: Praça Washington Luis – R. Washington Luiz de Castro Barros, 3 – Jardim das Figueiras, Valinhos – SP, 13275-630

Quando: 25 de agosto de 2024 (domingo) – Horário: 10h30 – Onde: Memorial do Imigrante – Endereço: Av. dos Imigrantes, 605 – Jardim Itália, Vinhedo – SP, 13280-000

