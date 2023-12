Marcos Freire é o 1° cantor gospel a entrar na lista Forbes Under 30

O cantor gospel Marcos Freire foi escolhido para fazer parte da Forbes Under 30 do ano de 2023. Idealizador da ONG Baluarte, Freire é o primeiro artista do gospel da história a integrar a lista da publicação norte-americana que reconhece a atuação de figuras abaixo dos 30 anos de idade nas mais diversas áreas ao redor do mundo.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, o Marcos Freire comentou a conquista e disse dedicar a escolha aos seus mais de “700 filhos Baluarte”, em referência ao projeto idealizado por ele e que possui atualmente unidades em Luanda, na Angola; em Campina Grande, no Brasil; e em Goma, na República Democrática do Congo.

– Fomos escolhidos como Destaque do Ano de 2023 na categoria: Terceiro Setor/Empreendedorismo Social pela tão renomada “Forbes”, que me apontou como um dos jovens influentes brasileiros mais talentosos, inovadores e ousados do mundo abaixo de 30 anos deixando uma marca, influenciando multidões. Glória a Deus por tudo isso – escreveu.

Criada em 2017, a Baluarte foi idealizada pelo cantor Marcos Freire em parceria com Jonnes Queiroz. A ONG atende hoje cerca de 700 crianças e algumas famílias em Angola, na República Democrática do Congo e em Campina Grande, na Paraíba. Eles recebem todos os dias alimentação, formação escolar e também religiosa.

