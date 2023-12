O youtuber PC Siqueira foi encontrado morto

em seu apartamento, em Santo Amaro, em São Paulo, por volta das 17h desta quarta-feira.

“A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro. No local, o Samu já confirmou o óbito. O caso foi registrado como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, diz a nota.

