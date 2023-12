Construção da nova represa avança em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras da nova represa que ampliará em 20% a reserva de água bruta disponível para o abastecimento do município. As ações avançam agora para o novo vertedouro, onde está sendo preparado o local para a concretagem da laje de fundo. Investimento de R$ 12 milhões em recurso próprio da Autarquia.

Para a sequência das obras do vertedouro, um muro de gabião com 53 metros de extensão está sendo construído em substituição do antigo no intuito de interromper a passagem da água para a execução da concretagem na área ampliada do novo vertedouro.

“Otimizamos o projeto incluindo este novo muro de pedras para substituir o antigo vertedouro que rompeu em setembro. O aterro também será reconstituído com pedras, o que proverá uma estrutura muito robusta para sustentar a escada de concreto do novo vertedouro que terá dimensões de 40 metros de largura por 120 metros de comprimento e 40 cm de espessura. Também instalamos duas bombas estacionárias para poder interromper o canal deixado com vazão de água sem comprometer o abastecimento da cidade”, comentou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

A obra constitui o alteamento da barragem da represa de Cillo e já conta com etapas concluídas, como o muro de 180 metros de comprimento e 7 metros de altura para a contenção do novo barramento, mantas de proteção do talude, colchões de pedra sobre as mantas e o túnel que irá abrigar comportas para o controle e travessia subterrânea da água captada. Com a nova represa, em conjunto com os outros dois mananciais existentes (represas Areia Branca e São Luiz), Santa Bárbara vai contar com a reserva de até 12 bilhões de litros de água bruta para o abastecimento do município.

