Prefeito Rafael Piovezan entrega nova praça do Jardim Europa

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quinta-feira (21) a revitalização da Praça “Rossi Armênio”, no Jardim Europa. Um dos espaços mais tradicionais da região, a Praça foi revitalizada tornando-se uma nova área de lazer e convivência, atividades culturais, resultando ainda em uma importante melhoria para a mobilidade urbana.

O projeto executado dispõe da troca de todo o piso da praça, nova academia ao ar livre, novo playground, plantio de árvores e paisagismo e nova iluminação em LED. Houve também o prolongamento da Avenida Alfredo Contatto, com implantação do sistema traffic calming na praça.

“Entregamos mais um espaço transformado em nossa cidade. E que transformação! A Nova Praça ‘Rossi Armênio’, um dos pontos mais tradicionais do Jardim Europa e da Zona Leste de Santa Bárbara, foi totalmente remodelada. É com carinho, olhando no olho das pessoas, que cumprimos mais esta promessa. Ao andar pela região do Jardim Europa, anos atrás, ouvimos dos moradores a necessidade desta mudança. Mudança que valoriza o bairro, os moradores e também homenageia, mais uma vez, a história do seo Rossi Armênio, que tanto batalhou, ao lado de tanta gente, para o desenvolvimento do Jardim Europa”, comentou Rafael Piovezan.

“E essa não foi e não é a única intervenção que realizamos no bairro. Antes disso recuperamos a erosão histórica da Rua Croácia, executamos o recapeamento de diversas vias, entregamos a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Europa 2 e construímos uma das maiores estruturas da Saúde Pública barbarense, que é o Complexo Regional de Saúde – obras já na reta final. Planejamento, trabalho e compromisso com a população”, concluiu o prefeito.

Participaram também do evento o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Márcia Petrini (Justiça), Roberta Semmler Laudissi (Administração), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), o diretor superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Jr., os vereadores Carlão Motorista, Juca Bortolucci, Nilson Araújo e Reinaldo Casimiro, o padre Rodrigo Simões Anholeto (Paróquia São Sebastião) e familiares do senhor Rossi Armênio, Anderson Luís Rossi (neto do homenageado), além de bisnetos do homenageado.

LEIA TAMBÉM: Diversas ruas de Santa Bárbara recebem nova sinalização