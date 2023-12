A Legião da Boa Vontade deu início na entrega das cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo país. Entre os dias 6 e 7 de dezembro, a Caravana da Solidariedade passou pelas cidades de Campinas e Votorantim, no Estado de São Paulo, onde beneficiou centenas de famílias acolhidas pela Associação Evangélica Assistencial, pelo Núcleo Comunitário Calvariano, pelo SESF SETA Sudoeste e pelo Instituto Filhos de Misericórdia da Cruz, entidades parceiras da LBV.

A iniciativa faz parte da campanha Natal Permanente da LBV – JESUS, o Pão Nosso de cada dia!. Acessando o perfil @LBVBrasil nas redes sociais, você poderá acompanhar toda essa movimentação em mais de duzentos municípios brasileiros onde a Instituição fará a entrega do benefício a 50 mil famílias ao longo do mês de dezembro. Faça sua doação pelo pix@lbv.org.br e apoie essa causa!

