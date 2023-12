Produtos da Ceia de Natal podem variar até 414% nos mercados de Sumaré

A “Operação Ceia de Natal”, realizada pelo Procon de Sumaré para verificar e fiscalizar os produtos mais procurados pelo consumidor neste fim de ano, constatou variações de preços de até 414% nos mercados da cidade. Este é o caso das nozes sem casca (100 gramas), que foram encontradas pelos valores de R$ 3,69 a R$ 18,99 nos estabelecimentos pesquisados.

A pesquisa foi realizada em sete supermercados e atacados de Sumaré, em diferentes regiões da cidade, nos dias 6 e 7 de dezembro. Foram comparados os preços de 17 produtos, de diferentes marcas, como carnes, espumantes, panetones, chocotones, frutas cristalizadas e em calda, entre outros.

Os agentes do Procon de Sumaré também verificaram, por exemplo, que o preço de um mesmo espumante, da mesma marca, é de R$ 16,99 em um mercado e R$ 21,99 no outro. Isso também aconteceu com as frutas cristalizadas (100 gramas) com variações de 169,88%, com preços entre R$ 2,59 e R$ 6,99. Já o pernil (1 kg) varia entre R$ 17,90 e R$ 37,99 (112, 23%). O peru (1 kg) apresentou oscilações entre R$ 31,98 e R$ 59,98 (R$ 87,55%). Já os panetones e chocotones apresentaram pouca diferença.

“Essa pesquisa tem o objetivo de estimular o consumo consciente, mostrando para os consumidores que é muito importante, sim, pesquisar preços antes de ir às compras – há uma grande variação de valores em um mesmo produto, da mesma qualidade. Ressaltamos que todos os estabelecimentos foram previamente avisados da operação e que as variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada. Os preços praticados atualmente podem ser diferentes, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, por exemplo, que ficam a critério de cada estabelecimento”, explicou o secretário de Controle Interno e Transparência, Jesuel Pereira.

Toda a pesquisa de preços está afixada em forma de tabela no Procon de Sumaré e pode ser consultada por qualquer cidadão interessado. “A Operação Ceia de Natal é importante para gerar tranquilidade aos nossos moradores, para possam adquirir produtos com qualidade e preços justos neste fim de ano. Nosso Procon está cada vez mais estruturado para atender as demandas e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

