PagueMenos fica quase o dobro do SVicente este ano

Antes concorrentes ‘pau a pau’, as redes PagueMenos

e São Vicente, de Americana, tiveram um ano diferente em 2023 no setor de supermercados.

A Rede de Supermercados PagueMenos exaltou o resultado de 2023. A empresa bateu nas 35 lojas, enquanto a antes sua grande concorrente fecha o ano com 18 lojas, (meia a mais que a metade da agora única gigante de Americana).

Em comunicado de imprensa, o PagueMeno destaca a inauguração de duas unidades, em Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, e a remodelação de quatro loja: uma em Nova Odessa, Mirandópolis e Barão Geraldo, em Campinas, e na Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em junho, no dia 23 de junho, foram entregues as reformas das lojas de Nova Odessa, Mirandopólis e Barão Geraldo, localizadas em Campinas. Houve cerimonial com presença do poder público de cada município, gestores da Rede e Clientes. Após meses de trabalho, a transformação dos três pontos de venda foi concluída. A loja de Nova Odessa, localizada na avenida Ampélio Gazzetta, conta com quase 3 mil m², destacando melhorias como ar condicionado, iluminação, implementação de caixas de autoatendimento, novo layout e modernização em todos os perecíveis. Já a da avenida Mirandópolis, em Campinas, tem 3.500 m², agora com nova identidade visual, layout moderno e implementação de caixas de autoatendimento, deixando mais moderna e aconchegante. Em Barão Geraldo, também em Campinas, a loja tem 1.261 m², foi modernizada a identidade visual e o layout, implementados caixas de autoatendimento e modernizando a área dos perecíveis.

No dia 7 de novembro, com a presença dos sócios proprietários Antonio, João e Laerte Santichio e familiares, CEO, diretores, colaboradores, investidores, fornecedores, autoridades e imprensa aconteceu o cerimonial que marcou o início da operação da 34ª loja do Supermercados Pague Menos, a quinta no município de Campinas, na região do Castelo. A unidade está localizada na avenida Andrade Neves, no bairro Chapadão, em frente à rotatória do Tiro de Guerra, e tem aproximadamente 18.000 m² de área construída. Essa é a quinta loja na cidade. As obras tiveram início em janeiro de 2023 e conta com 350 vagas de estacionamento e Mall Mais, com 17 espaços comerciais, de aproximadamente 30 m² cada.

No dia 16 de novembro, foi inaugurada uma nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste, na tradicional rua Treze de Maio e paralelamente entregue a modernização da loja da Cidade Nova, também no município barbarense. Agora, com a abertura de sua trigésima quinta unidade na Rua Treze de Maio, número 1145, na Vila Aparecida, a Rede reafirma seu compromisso com a comunidade local e passa operar com quatro lojas na cidade.

Esta nova unidade da rua Treze de Maio tem um amplo espaço de 1.620 metros quadrados, com uma identidade visual moderna e atualizada e caixas de autoatendimento seguindo o padrão das mais recentes lojas da Rede. Além de oferecer aos moradores da cidade um ambiente repaginado e acolhedor para fazer suas compras, também contribuiu para a geração de empregos e o crescimento econômico de Santa Bárbara d’Oeste.

