Americana: Quem vai ser o mais votado pra vereador 24?

As eleições para vereador de Americana devem ter

um ingrediente a parte na disputa de 2024. Quem será o campeão das urnas? Os dois últimos campeões (Juninho Dias 2020 e Rafael Macris 2016) devem estar nas urnas e deverão encarar a potência do sobrenome governou a cidade por duas gerações- Najar. O Neto do ex-prefeito deve vir como aposta da família para passar dos 5 mil votos e ser o campeão das urnas.

Ainda falta combinar com o eleitor, é claro, mas as bases de votos os três já possuem.

Juninho Dias bateu praticamente os 4 mil votos em 2020 e ficou a pouco mais de 100 votos de bater o recorde da cidade que é de Luciano Correa em 2008, quando passou dos 4,1 mil votos.

Leia + sobre política regional

Rafael Macris, PSDB, teve 3567 votos em 2016 e foi candidato a prefeito em 2020 com quase 20 mil votos. Tem andado atrás de partidos para voltar a ser vereador e recomeçar a carreira política. Tem idade e votos para se eleger vereador, resta saber se consegue ser o campeão de votos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP