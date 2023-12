Denyo Guilherme, de 14 anos, descia a Rua José de Alencar quando foi atingido frontalmente por uma caminhonete modelo Ram.

Segundo consta no Boletim Policial, a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. A motorista, de 22 anos, alegou que transitava sentido bairro pela Rua Trinta de Julho, já na região da Vila Jones, quando, por volta das 22h40, freou no pare, olho para baixo (sentido Poupatempo), arrancou, fez a curva e seguiu.

Infelizmente o adolescente descia a via e não teve tempo de frear. Quando o socorro chegou ele permanecia desacordado. Socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a equipe conseguiu o contato dos familiares e informou sobre o ocorrido e ao chegarem na unidade de emergência foram comunicados sobre o falecimento.

A condutora do veículo permaneceu na central de polícia mas foi liberada antes de prestar o depoimento, que deve ser realizado em breve. Questionada se houve teste de bafômetro, a GAMA não soube responder.

Nas redes sociais, inúmeras pessoas prestaram homenagens à Denyo, que sonhava em ser jogador de futebol.

As informações sobre o velório ainda não foram confirmadas.

LEIA TAMBÉM: Banco de Sangue do HM terá horário especial no período de Natal e Ano Novo

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP