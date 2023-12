Curso “Feras de Férias no Zoo” abre inscrições a partir de 4 de janeiro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai abrir as inscrições para o curso “Feras de Férias no Zoo” a partir do dia 4 de janeiro, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. Serão oferecidas 40 vagas para crianças de 8 a 12 anos de idade.

As inscrições poderão ser feitas na portaria do Parque. A atividade será desenvolvida nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, das 8h às 11h30.

Por meio do curso, os participantes terão apresentação de material audiovisual, visitas monitoradas ao Parque Ecológico, visitas à cozinha, setor veterinário e quarentena, oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas de grupo relacionados aos temas especialmente preparados para o curso de férias.

LEIA TAMBÉM: Praça Tio Gága recebe instalação de brinquedo infantil

A programação especial de férias voltada às crianças é destacada pelo secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira. “Os temas abordados nas atividades têm o objetivo de despertar o interesse e promover o conhecimento para as questões ambientais, hábitos e alimentação dos animais, preservação das espécies e da natureza. A sensibilização das crianças é importante para que possam perceber como as ações do homem interferem no meio ambiente”, diz Fábio.

A coordenadora do NEA (Núcleo de Educação Ambiental), bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, enfatiza a oportunidade de aprendizado sobre o papel do homem na natureza. “É importante conscientizar as crianças de que elas já são responsáveis pela preservação da natureza. Todos os temas abordados, escolhidos cuidadosamente e transmitidos através de estratégias adequadas à cada faixa etária, deixam os participantes sensibilizados no que se refere à nossa responsabilidade na mudança de algumas situações presentes hoje em nosso país e no mundo”, afirma Silvia.

O Parque Ecológico de Americana fica na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga