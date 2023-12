Diversas ruas de Santa Bárbara recebem nova sinalização

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou a revitalização da sinalização viária em diversos pontos da cidade durante o ano. As ações foram executadas pela Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio de empresa contratada e em parceria com os sentenciados, gerando economia aos cofres públicos. O objetivo é garantir a segurança de motoristas e pedestres no trânsito.

A sinalização horizontal, como faixa de pedestre, pare, retenção, linha dupla, seccionada, entre outras, foi revitalizada nas avenidas Monte Castelo, Tiradentes,

João Ometto, dos Jequitibás, Monte Líbano, Corifeu Azevedo Marques, Pérola Biyngton, dos Bandeirantes, Prefeito Isaías Hermínio Romano, Alfredo Contato e ruas Portugal, Espanha, Itália, do Linho, do Algodão, do Iridio, além da região central – quadrilátero do marco zero e entorno.

Já a sinalização vertical foi executada na região do Furlan, com a instalação de 80 placas de “pare” em vias do quadrilátero formado pelas ruas Floriano Peixoto, Francisco Priori e João Benedito de Oliveira e Avenida da Saudade, além da conexão da ciclofaixa das avenidas Conceição Martins Machado e Santa Bárbara. Os serviços seguem ao longo do ano, de acordo com cronograma, contemplando diversos bairros.

