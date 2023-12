Inscrições para a 3ª edição do Mãe Americanense vão até 5 de janeiro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, recebe inscrições para a terceira edição do programa Mãe Americanense, voltado às gestantes em situação de vulnerabilidade social, até 5 de janeiro.

As inscrições podem ser feitas com o preenchimento de formulário disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) e, presencialmente, nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

Podem participar gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

Durante três meses, a cada 15 dias, serão realizadas atividades para fortalecer o vínculo entre mãe e bebê e a rede de apoio para a família. Elas receberão orientações sobre os cuidados com a saúde, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, planejamento familiar, desenvolvimento humano e práticas educativas parentais.

“O programa Mãe Americanense faz parte do plano de governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi e foi pensado para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade, para que recebam orientações sobre saúde e gestação. Todo o processo visa fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, criando uma rede de apoio para a família”, destaca a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As gestantes que participarem das atividades receberão, no encerramento do programa, kits de enxoval, compostos por carrinhos de bebê, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens.

