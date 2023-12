Quadra esportiva da Praia Azul será reformada, anuncia Chico

O prefeito Chico Sardelli anunciou a reforma da quadra esportiva da Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto, localizada no bairro Recanto Azul, na região da Praia Azul. O edital de abertura de licitação para execução da obra foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (21).

O investimento estimado no local é de R$ 71.041,41, sendo R$ 30 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, intermediada pelo vereador Léo da Padaria, e R$ 41.041,41 de contrapartida da Prefeitura. Toda a tramitação para viabilizar o acesso aos recursos foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Muito feliz em proporcionar mais uma melhoria para os moradores da região da Praia Azul. Anunciamos na semana passada um novo campo de futebol society para o bairro e hoje trazemos essa excelente notícia da reforma da quadra esportiva. É mais infraestrutura, lazer e qualidade de vida para a população”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

As melhorias no local vão incluir a substituição de toda a tela metálica do entorno da quadra por um novo alambrado em aço galvanizado, pintura do piso e das estruturas metálicas e instalação de tabela de basquete.

“Esta é uma administração que se preocupa com o esporte e cuida com carinho dos espaços públicos. Em breve a comunidade da região da Praia Azul terá uma estrutura renovada para a prática de exercícios físicos, com um novo campo e a quadra reformada”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

A intervenção faz parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos de Americana. “As novidades no esporte americanense não param. Vários equipamentos foram revitalizados nos últimos meses e seguimos trabalhando intensamente para oferecer as melhores condições possíveis à nossa população. Fico muito feliz a cada avanço”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

As empresas interessadas em participar da licitação poderão retirar o edital a partir do dia 4 de janeiro, na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e no site www.americana.sp.gov.br.

LEIA TAMBÉM: Recapeamento asfáltico em Americana chega ao Jardim Alvorada