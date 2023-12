Um ano desafiador sem dúvida e nada melhor que comemorar as conquistas e a luta superada.

Mas alguns brasileiros acabam exagerando nos drinks alcoólicos e no dia seguinte a danada ressaca chega sem avisar. Calma. Dr. Saulo Nader, neurologista, apelidado carinhosamente pelos internautas e pacientes como Doutor Tontura, faz um alerta e dá dicas importantes para curtir qualquer comemoração sem presente surpresa indesejável.

Primeiramente, entenda o que acontece com seu corpo. Segundo o especialista, os sintomas entram no grupo intitulado de “Tontura de Origem Clínica” e por traz dessa intoxicação o organismo inteiro fica ruim, quem já passou por isso sabe que além de dor e mal-estar na cabeça, sente sensação de náusea e corpo fraco, por exemplo.

A intoxicação pelo álcool vem uma grande curiosidade também. Dr. Saulo explica ainda que quando ingerimos a bebida alcoólica, o etanol que é metabolizado no fígado entra no corpo e promove os efeitos neurológicos: fala mole, desequilíbrio, a pessoa fica mais eufórica no começo e depois fica mais deprimida (fase aguda).

“Passando pelo fígado, o etanol produz uma substância que é tóxica para o corpo chamada acetaldeído, responsável por esses sintomas da ressaca, isto é o álcool do dia anterior, sabia? A pessoa chega e pergunta: Doutor, bebi muito na noite passada, acordei com tontura, dor de cabeça, mal-estar, o que eu faço para passar a ressaca?”, comenta o neurologista.

Dr. Saulo enfatiza que não existe fórmula mágica para curar ressaca. Não adianta fazer simpatias, seguir receitas caseiras, chás tipo boldo, mistura de café com outros ingredientes, não há nenhuma comprovação apenas efeito placebo. O que resolve a ressaca mais rápido é água, hidratação.

“A lógica é bem simples, se estou muito hidratado, se eu bebo bastante líquido, aumento o volume de sangue, diluo essa substância tóxica e ajudo meu fígado a metabolizar mais rápido o etanol e eliminá-lo”. sintetiza Dr. Saulo. Assim, se a pessoa vai beber um pouco mais, já deve se preparar para minimizar os efeitos da ressaca.

Doutor Tontura fala também da importância de intercalar as doses de bebida alcoólica, com outras bebidas que hidratem, como um copo de água, refrigerante, suco, chá gelado, Gatorade. A pessoa se manterá hidratada e os efeitos da ressaca serão menores.

Para o médico, é recomendável também, após o período de consumo de bebidas, tomar algum analgésico pra dor de cabeça e remédio pra enjoo que seja de confiança da pessoa e que não dê efeito colateral ou alergia, vale sempre antes consultar o médico, nunca se automedique. Alerta bebida e remédio não combinam e podem causar muitos efeitos colaterais.

No dia seguinte, vale o mesmo processo: consumir bastante água e tomar os remedinhos que ajudam a passar os sintomas e recuperar mais rápido o equilíbrio.