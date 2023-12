Margot Robbie e Jenna Ortega são as atrizes mais populares do mundo

Duas atrizes monopolizaram as atenções do mundo ao longo de 2023.

Levantamento do Apostagolos.com revela que Margot Robbie e Jenna Ortega foram as mais buscadas na Internet no ano que termina.

Foram considerados na pesquisa 680 atores e atrizes diferentes, de todas as nacionalidades. Somou-se os resultados das buscas em 192 países, entre janeiro e novembro. E as protagonistas do filme “Barbie” e da série “Vandinha” aparecem, somadas, no topo das buscas em 104 países diferentes.

Barbie no topo

Margot Robbie já era uma estrela de primeira grandeza antes, mas o filme em que interpretou a boneca mais famosa do mundo colocou a atriz australiana em outro patamar de popularidade.

Aos 33 anos, ela foi a atriz mais buscada em 53 países diferentes, incluindo a maior parte da América Latina e da Europa. Reflexo do sucesso global do filme “Barbie”, maior sucesso de bilheteria no planeta em 2023.

Vandinha é a mais buscada no Brasil

Jenna Ortega é bem mais nova, na vida e em Hollywood. Aos 21 anos, possui carreira artística desde criança, mas a fama global veio desde novembro de 2022, quando a Netflix lançou a série “Vandinha”, com Ortega interpretando a filha mais velha da assustadora e cômica família Adams.

A atriz dos Estados Unidos foi a mais buscada no em 51 países diferentes, incluindo a terra natal e o Brasil. Ela também apareceu no sexto filme da franquia de terror “Pânico”, lançado em 2023.

Ator mais buscado é indiano

Outro resultado que chamou a atenção foi o que mostrou o ator indiano Salman Khan como o mais buscado em 12 países diferentes, dominando a Ásia, na região onde fica a Índia, e mais o Oriente Médio.

Aos 57 anos, é um dos maiores ícones do cinema indiano, um dos mais ricos do mundo. É uma grande celebridade na região e em 2023, apareceu em três filmes, o principal deles, o filme de ação “Tiger 3”, sucesso de bilheteria na Índia.

Os dez atores no topo das buscas em mais países

1 – Margot Robbie – 53 países

2 – Jenna Ortega – 51 países

3 – Ma Li – 20 países

4 – Salman Khan – 12 países

5 – Jackie Chan – 11 países

6 – Jennifer Lopez – 10 países

7 – Ana de Armas – 4 países

8 – John Cena – 3 países

9 – Halle Bailey – 3 países

10 – Michelle Yeoh – 2 países