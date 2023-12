Tava de saidinha, foi pro tráfico e voltou mais cedo

Um homem que tava de saidinha, foi pro tráfico

e acabou voltou mais cedo pra cadeia neste final de ano. Policiais Militares de Americana prenderam nesta terça-feira (26) um homem por tráfico de drogas. O registro do caso foi na Praça da Fraternidade, Jardim da Paz, por volta das 14h40, em plena luz do dia.

Mais notícias da cidade e região

Os soldados Vequi e Davidson receberam denúncia apontando que na praça estavam dois homens praticando o comércio da venda de drogas. O material do tráfico estaria escondido em uma árvore próxima ao ponto de venda.

Os agentes foram até o local, porém só um dos vendedores foi localizado, tratava-se de um homem de 35 anos. Na revista pessoal, foram encontrados no bolso do rapaz um eppendorf com substância semelhante à cocaína e R$ 20 em espécie. Na árvore da denúncia, foram localizados mais oito eppendorfs com a mesma substância.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde permaneceu à disposição da Justiça. O trafica da praça já possuía várias passagens criminais.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP