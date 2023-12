Casal flagrado levando cachorro no Pq das Nações

Um casal foi flagrado levando um cachorrinho

no Parque das Nações em Americana. O casal foi flagrado por câmeras de segurança e a família está desesperada atrás de informações sobre o animal desaparecido.

Mais notícias da cidade e região

O cachorrinho atende pelo nome de Luke e foi visto pela última vez no sábado dia 23 por volta das 19h. Até agora não foi feito contato para entregar o animal ou mesmo para pedido de resgate.

O homem e a mulher pegaram o cachorrinho e podem até ter levado por atarentemente estar perdido e os dois o teriam recolhido por segurança.

Os donos moram na rua Canadá e deixaram dois telefones de contato 19.9915-9622 e 98717-5241.

