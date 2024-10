Finalista do Prêmio Jabuti, Marília Passos lança novo romance em Campinas

“― O dia já veio. Olhe. Para vosmecê, para o senhor seu pai, até para este velho aqui: nossa vida é o mar. Nada da nossa gente escapa disso. Senhor seu pai teve o caminho certo. Agora é vez de vosmecê partir.” ― trecho do livro

Autora finalista do Prêmio Jabuti 2023 na categoria Romance de Entretenimento, a escritora paulista Marília Passos faz nova incursão no universo ficcional com o lançamento de seu sexto livro, “Do mar, o sonho” (Labrador). Desta vez, Marília mergulha no microcosmo remoto das comunidades caiçaras situadas na região litorânea do norte de São Paulo e sul fluminense para criar uma história de sonho, magia, amores e desilusões.

Neste romance de formação com toques de realismo fantástico, o leitor acompanha a trajetória do jovem Deco e sua chegada nos anos 1940 à isolada vila de Picinguaba, em Ubatuba, após a trágica morte de seu pai. Ele deseja, assim como seu pai, ganhar seu sustento com as riquezas naturais oferecidas em abundância por esse tesouro escondido, cercado de mistério, mar e montanha. Sua vida, porém, toma rumos inesperados e ele tem que abandonar a vila em que sonhou viver para trabalhar embarcado.

A obra mescla a história real da vila com elementos ficcionais que recriam uma cultura muito particular e pouco conhecida, repleta de causos e mitos, que são transmitidos oralmente por gerações, preservando as tradições da floresta, com suas representações oníricas, curandeiros e a magia que rege a relação com o mundo. Dividido em dois tempos, o livro destaca a formação de Picinguaba e os laços profundos que entrelaçam a cultura caiçara à história do Brasil.

A formação do vilarejo começa no final do século 19, quando famílias descendentes de escravizados libertos pela proprietária da Fazenda Picinguaba, Maria Alves de Paiva, passam a ocupar a região. Esse legado é central à narrativa do novo romance.

“Meu avô chegou em Picinguaba na década de 1970, antes das criação da Rio-Santos. Se apaixonou pela cultura caiçara e a exuberância da natureza. Desde então, minha história familiar está ligada ao povoado. As experiências mais marcantes de minha vida vivi ali. Por isso, tinha o desejo de fazer uma homenagem à vila. Inicialmente, queria fazer um registro histórico-cultural de Picinguaba, e há anos pesquiso sobre a formação do povoado, principalmente em entrevistas com os antigos. Quando vislumbrei a possibilidade de escrever uma ficção baseada em dados históricos, percebi que já tinha material suficiente para registrar tudo que queria contar sobre aquele lugar.”, explica Marília.

Para narrar a vida de Deco, a autora se inspirou em relatos reais que ouviu da população local, misturando-os ao desejo de abordar aspectos subjetivos da vida e das circunstâncias ditadas pelo imponderável que fazem tudo mudar, revelando a humanidade de cada um. “Acho que essa é a magia da escrita: achar o ponto de interseção do que é do mundo e do que é nosso, e dar forma a isso através das palavras.”, avalia.

Antes de apostar na escrita literária, Marília iniciou a carreira como atriz, atuando em novelas, séries e filmes. Seu primeiro romance, “Azul e sombra”, foi lançado em 2014, e desde então, publicou mais quatro romances e uma peça teatral. “Selvagem”, seu romance anterior, foi finalista do Prêmio Jabuti e consolidou a escritora como uma voz original e promissora da literatura contemporânea.

“O livro é antes de tudo sobre o afeto. Meu afeto por Picinguaba, o afeto de seus moradores pela natureza, a magia e o extraordinário. O afeto de um pai com um filho. O afeto que transforma com generosidade o mundo. Meu pai morreu ano passado, enquanto escrevia o livro. Ele me perguntava sobre o processo de escrita e nos aproximamos muito. Isso está de certa forma no livro. Nos meus primeiros romances, trabalhei a dor como elemento de transformação. Neste, enalteço o afeto, a capacidade que temos de transformar o mundo e a nós mesmos através da ternura.”, conclui.

Lançamento e contrapartida social

O lançamento de “Do mar, o sonho” acontecerá em novembro com eventos de lançamento em São Paulo, Campinas e no Rio de Janeiro. Este projeto foi integralmente realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e o Programa de Ação Cultural – ProAC através do Edital ProAC no 18/2023 – LITERATURA / REALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE OBRA INÉDITA DE FICÇÃO. A obra terá 20% de sua tiragem distribuída em bibliotecas públicas e instituições culturais, contribuindo para a disseminação da cultura literária e a valorização da memória histórica.

Minibio da autora

Marília Passos nasceu em Campinas e estudou teatro, dança e literatura. É autora de cinco romances e uma peça de teatro, além de ter colaborado em coletâneas de contos e roteiros de séries e filmes. Em 2023, seu livro “Selvagem” foi finalista do Prêmio Jabuti.

Ficha técnica:

Título: Do mar, o sonho

Autor: Marília Passos

Editora: Labrador

Número de páginas: 224,00

ISBN: 6556256803

Preço: R$ 58,00

ISBN: 978-6556256801

Preço: R$ 39,90

Lançamento: novembro de 2024

Eventos de lançamento:

São Paulo

07/11, quinta-feira, às 19h

São Cristóvão Regatas

Rua Wisard, 161 – Vila Madalena

Campinas

08/11, sexta-feira, às 19h

Livraria Candeeiro

Rua Dr. Vieira Bueno, 170 – Cambuí

Rio de Janeiro

12/11, sábado, às 19h

Venga

Av. Atlântica, 3880 – Copacabana

