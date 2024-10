A Têxtil Covolan tem vagas para 16 cargos (veja imagem)

Fundada em 1966, a Covolan Denim® transformou-se de fiação e tecelagem, em uma referência nacional e internacional em Sustentabilidade. Indústria Têxtil 100% brasileira. A partir do ano 2000, dedicou-se à produção exclusiva de Denim, com propósitos que vão além do que tiramos do planeta como consumidores e sim como podemos criar melhores mudanças com nossos produtos.

Os currículos devem ser enviados para recrutamento@covolan.com.br. O interessado precisa colocar no e-mail qual a vaga tem interesse em se candidatar.

Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.370 vagas de emprego à população

O Desenvolve Santa Bárbara oferecerá 1.370 vagas de emprego à população. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem enviar e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015.

