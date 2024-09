Marina Fabris será apresentadora do Jaguariúna Rodeo Festival

A apresentadora Marina Fabris foi anunciada nesta quarta-feira (11) como representante oficial do Jaguariúna Rodeo Festival, que acontece entre os dias 20 e 28 de setembro, no interior de São Paulo, sendo um dos principais eventos do país. Este é o segundo ano consecutivo da influenciadora no comando da festa.

Marina fará a cobertura oficial do evento para as redes sociais da festa e realizará quadros durante toda a programação. “É uma honra voltar ao Jaguariúna Rodeo Festival pelo segundo ano consecutivo como apresentadora. Esse evento tem um lugar especial no meu coração”, comenta Marina Fabris.

“Jaguá é único, pois mistura tradição e inovação de uma forma incrível. É um espaço onde podemos ousar nos looks, nas ideias e explorar novas possibilidades. Estou super animada para colocar tudo isso em prática e viver momentos inesquecíveis com o público”, completa a apresentadora.

O evento de 2024 marca a 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival e receberá diversos artistas, incluindo Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Luan Santana, Simone Mendes, entre outros.

Marina Fabris e a carreira

Com mais de seis anos de carreira, ela se destaca como uma das figuras mais influentes e respeitadas do meio, trazendo consigo experiência e paixão pela cultura do rodeio. A apresentadora está em um momento ótimo em sua trajetória profissional, ela foi a porta-voz oficial da Festa do Peão de Barretos, um dos eventos mais importantes da América Latina, e agora, em paralelo, se prepara para representar a cultura sertaneja no Rock in Rio 2024.

Com seu talento e presença marcante, Marina continua conquistando espaço e consolidando seu nome como uma das personalidades mais influentes do meio sertanejo.

