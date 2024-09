PCJ lista empresas compromissadas com gestão da água

O Consórcio PCJ promoveu encontro do Grupo das Empresas Associadas na última quinta-feira, dia 12, em Campinas (SP), na qual foi realizado o reconhecimento das corporações com a entrega do Troféu “Gestão Sustentável da Água”.

Também foi entregue o certificado de Mérito Ambiental pelos trabalhos promovidos em prol dos recursos hídricos nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ).

As empresas passaram a compor o quadro de associados do Consórcio PCJ, em 1996, com 11 integrantes. Atualmente, o grupo soma 23 companhias de grande porte de diferentes setores industriais que apoiam às atividades do Consórcio em gestão de recursos hídricos na região.

Hoje, o quadro de associados privados é formado pelas empresas: Agrícola Monte Carmelo, Ajinomoto, Ambev, ArcelorMittal, BRK Ambiental, Coca-Cola FEMSA Brasil, CPFL, CPIC, Dae Jundiaí, Usina Ester, Evonik, Klabin, Mirante, Orizon, Petrobras – Replan, Pirelli, Raizen – Usinas Costa Pinto e Santa Helena, Rhodia Solvay Group, Sabesp, Sanasa, Unilever e Ypê.

As empresas desenvolvem um importante papel no Consórcio PCJ, possibilitando projetos de grande impacto à gestão da água na nossa bacia hidrográfica, como por exemplo, ações de recuperação florestal, educação ambiental, saneamento e sensibilização da comunidade sobre a problemática hídrica.

Além da mensalidade associativa, as empresas também contribuem com ações específicas, por meio dos Colaboradores Ambientais e em projetos de grande impacto à sociedade, como o Eu Uso e Não Abuso, realizado na Bacia do Jaguari, graças ao apoio da Petrobras, o Olhos da Serra, na Bacia do Jundiaí, com o suporte da Coca-Cola Brasil e Coca-Cola FEMSA, entre outros.

Casa do PCJ em Americana

A Casa+Sustentável, em Americana (SP), foi construída e reformada com o apoio de várias empresas associadas e não associadas, sempre liderada pela CPFL, que é parceira do projeto desde a sua primeira iniciativa, em 2009, quando a construção ainda era chamada de Casa Modelo de Uso Racional de Água e Energia Elétrica.

A reunião do Grupo das Empresas também celebrou os 35 anos de fundação do Consórcio PCJ, que serão completados no próximo dia 13 de outubro, além de realizar a consolidação do Conselho de Transição, que assumirá o Consórcio entre janeiro e março de 2025. O Conselho será apresentado, oficialmente, durante a Reunião Plenária do Consórcio PCJ, que acontecerá no dia 26 de setembro.

