MBL x PCO no Kart: Rivalidade política vira corrida solidária

Na última sexta-feira, dia 24, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Partido da Causa Operária (PCO) deixaram as diferenças ideológicas de lado e foram para a Pista Super Kart Santa Cruz, localizada no Shopping Santa Cruz, em São Paulo. Sete competidores se enfrentaram em uma disputa amistosa e emocionante, tudo com um objetivo maior: arrecadar alimentos para famílias carentes.

O evento, cheio de reviravoltas e boas risadas, será exibido no próximo domingo, dia 2, às 23h, no programa Ocanal, pela RBI TV. Quer saber como assistir e o que rolou?

Confira o Trailer do programa no Youtube: Clicando aqui.

Onde assistir?

Data: Domingo, 2 de fevereiro

Horário: 23h (horário de Brasília)

Canal: RBI TV

Em São Paulo: Canal 6.1 (entre Globo e Record)

Cobertura Nacional: A RBI TV tem 79 retransmissoras, cobrindo 296 municípios e 16 capitais, incluindo Brasília.

DTH: Disponível em operadoras como SKY, Vivo, Vivo Fibra, Claro, Oi, Algar e outras.

Como foi a corrida MBL x PCO?

Na pista, a rivalidade política deu lugar a muita emoção e velocidade. Representando o MBL, Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, foi um dos grandes destaques. Pelo lado do PCO, João Pimenta não deixou por menos e mostrou habilidade no volante. Narrada pelos irreverentes irmãos Verçosa, do canal New York Treta, a corrida contou com sete participantes e momentos que misturaram tensão, diversão e até algumas trapalhadas.

O evento foi gravado com o objetivo de arrecadar alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade, unindo os extremos do espectro político brasileiro em prol de uma causa solidária. O gesto chamou a atenção nas redes sociais, recebendo elogios pela mensagem de união e empatia.

Essa é a chance de ver um evento único, que combina rivalidade, esporte e solidariedade. Além da disputa acirrada entre os competidores, a narração descontraída dos irmãos Verçosa promete deixar a exibição ainda mais divertida.

Prepare-se para uma noite de velocidade e emoção! Sintonize na RBI TV, canal 6.1 em São Paulo, ou confira em sua operadora de TV no próximo domingo, dia 2, às 23h, e acompanhe tudo o que rolou nessa corrida histórica.

