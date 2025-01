O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação de nº 1163/2025 à Prefeitura de Americana, sugerindo a realização de estudos para a criação e implantação de um sistema municipal voltado para motoristas de aplicativo. A proposta visa fortalecer a segurança e incentivar o trabalho dos motoristas da cidade, além de garantir mais justiça no sistema de transporte individual.

O modelo sugerido pelo vereador tem como base o sucesso do aplicativo “MobizapSP”, lançado pela Prefeitura de São Paulo em março de 2023.

O aplicativo de mobilidade urbana oferece benefícios tanto para motoristas quanto para passageiros, com uma gestão pública eficiente e transparente. Entre as principais características do “MobizapSP” estão a taxa fixa de administração de 10,95% para os motoristas, o monitoramento de veículos em tempo real e a eliminação da tarifa dinâmica para os passageiros, o que garante maior estabilidade de preços e favorece os motoristas com repasses mais justos.

Fala Jr Dias

“Acredito que a criação de um aplicativo com a mesma finalidade em Americana contribuiria para o fomento do comércio local e fortaleceria a categoria dos motoristas de aplicativo da cidade. O sistema, administrado pelo poder público, garantiria maior controle, segurança e transparência para os envolvidos, além de beneficiar diretamente a população de Americana’’, disse o parlamentar.

O objetivo da proposta é proporcionar mais segurança e condições justas de trabalho para os motoristas de aplicativo da cidade, além de oferecer uma alternativa confiável para os cidadãos que dependem desse serviço.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para a realização dos estudos necessários para a implantação do sistema municipal de transporte.

