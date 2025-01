Empresas são notificadas a comprovarem regularidade ao Seaac

O SEAAC de Americana e Região iniciou 2025 notificando extrajudicialmente empresas da categoria profissional de Comissários e Consignatários, alvo de denúncias de trabalhadores que estão se sentindo com seus direitos violados. O maior número de notificações é em relação as casas lotéricas.

O Sindicato notifica a empresa a apresentar no prazo de 15 dias relatório completo do pagamento das diferenças relacionadas a cláusulas econômicas como salário, participação nos lucros, triênio, vale-refeição ou alimentação, auxílio creche e valores referentes a trabalhadores com filhos portadores de necessidades especiais.

“Em novembro de 2023, foi julgado o Dissídio de Casas Lotéricas abrangendo de 1º de maio (data base) de 2020 a 2024. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu prazo para pagamento das diferenças salariais deste período todo.

As denúncias que recebemos é que estes pagamentos não foram feitos. Da mesma forma há dúvidas quanto ao cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025. Então notificamos para que comprovem a regularidade ou não do determinado pela Justiça”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

OUTRO ALVO do Seaac

Nos próximos dias o Sindicato vai iniciar a notificação de empresas da área de Contabilidade e Assessoramento. “Estamos filtrando as denúncias recebidas para iniciarmos as notificações extrajudiciais, dando oportunidade de se adequarem ao negociado na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025. Muitos ainda pensam que podem fazer o que bem entendem. Não é assim!”, finalizou Helena.

