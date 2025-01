Planilha dos influencers: Como a assessoria podia ter evitado a polêmica?

Na última semana, a internet foi tomada pela polêmica sobre a “planilha dos influenciadores”, um documento anônimo que avaliou mais de 80 personalidades populares no Instagram com base na experiência de quem já trabalhou com elas.

O material viralizou, gerou críticas, elogios e levantou várias questões sobre o profissionalismo no universo digital e a forma como os influencers lidam com as marcas.

A planilha polêmica

Entre os nomes citados estão Gil do Vigor, Sabrina Sato, Eliezer, Carla Diaz, Larissa Manoela, Álvaro e Malu Borges, entre outros. As avaliações, que atribuíam notas de 1 a 10, dividiam os influenciadores entre aqueles elogiados por sua conduta e outros criticados por falta de comprometimento ou comportamentos inadequados.

Carla Diaz, uma das mencionadas, levou a situação com bom humor. Após ser apontada como alguém que teria exagerado no pedido de sorvetes durante uma campanha publicitária, ela respondeu com uma postagem divertida: “Se a vida te der uma planilha, faça uma publi”.

Qual o papel da assessoria?

A MBA em Marketing e Negócios Interativos, Jennifer de Paula, destaca que o episódio serve como alerta para influenciadores e aspirantes escolherem assessorias realmente preparadas para trabalhar a imagem.

“Ter uma grande audiência é importante, mas o mercado está valorizando cada vez mais aspectos como pontualidade, respeito ao cliente, clareza nas negociações e cumprimento de acordos. A imagem profissional é um ativo tão valioso quanto os números de seguidores”.

“O que vemos na planilha é que não foi apenas o comportamento dos influencer que causou a má impressão, mas também a má gestão das suas assessorias, é fundamental cultivar uma boa relação com as marcas, entender os contratos, entregáveis, etc., assessoria não é só agendamento, é ter uma visão 360 da área do cliente”.

“É preciso analisar o contratante para alinhar com a personalidade do influencer para criar algo bom para todos, como no caso da Adriane Galisteu que realizou uma campanha com a Fiat se alinhando perfeitamente com o tom humorístico dela, esse sim é um bom exemplo de trabalho 360 de uma assessoria”, ressalta Jennifer.

