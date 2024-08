McDia Feliz neste sábado (24) com Ivete Sangalo embaixadora

O Tivoli Shopping recebe neste sábado (24) a nova edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas em apoio a crianças e adolescentes no Brasil. Em 2024, a iniciativa conta com a presença de Ivete Sangalo, carinhosamente chamada de “Veveta”, como embaixadora da campanha.

Para colaborar, basta adquirir o lanche Big Mac no Drive-Thru ou nos balcões dos restaurantes McDonald’s participantes em todo o país, incluindo a unidade do Tivoli Shopping. O valor individual do lanche será de R$19.

Como funciona o McDia Feliz

Tradicionalmente, a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, descontados alguns impostos, é revertida para causas infantojuvenis por meio de projetos destinados à saúde e à educação. Os recursos são direcionados ao Instituto Ronald McDonald, que atua para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e ao Instituto Ayrton Senna, que amplia oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

Neste ano, uma parte da renda obtida (R$1 de cada sanduíche) será destinada à recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. Esse valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do estado.

Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, destaca a importância da iniciativa. “Essa é uma causa muito importante e temos orgulho em apoiar essa ação anualmente. Cada compra faz a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes, além das suas famílias, que também precisam de apoio. Convidamos todos a se juntarem a nós nessa missão e fazer dessa 36ª edição do McDia Feliz mais um grande sucesso”, afirma Paula.

Em 2023, o McDia Feliz celebrou um importante marco, tornando-se a maior edição da história da campanha, com arrecadação recorde de R$26,6 milhões. Desse total, cerca de R$21 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, beneficiando 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 42 cidades brasileiras. Aproximadamente R$5,6 milhões foram direcionados ao Instituto Ayrton Senna para atender a mais de 500 mil estudantes de redes públicas e capacitar mais de 5 mil educadores por meio de sete projetos educacionais em todo o Brasil. Desde o início da campanha em 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$400 milhões, reafirmando o compromisso com a saúde e a educação de crianças e adolescentes em todo o país.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua. Em 2023, o McDia Feliz celebrou um importante marco, tornando-se a maior edição da história da campanha, com arrecadação recorde de R$ 26,6 milhões. Desse total, cerca de R$ 21 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, que está beneficiando 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 42 cidades brasileiras. Cerca R$ 5,6 milhões tiveram como destino o Instituto Ayrton Senna para atender a mais de 500 mil estudantes de redes públicas e capacitar mais de 5 mil educadores por meio de sete projetos educacionais em todo o Brasil. Realizado no país desde 1988, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: Link.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização social sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há 25 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.800 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse Link.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna se destaca como centro de inovação em educação, impulsionando projetos educacionais baseados em ciência para melhorar o ensino público no Brasil. A abordagem vai desde alfabetização e melhoria nos níveis de aprendizagem e sucesso das crianças – que são muito baixos no Brasil – até o desenvolvimento de soft skills, como: criatividade, foco, persistência, colaboração, trabalho em time e outras habilidades necessárias ao novo mundo do trabalho do século 21. Todos os projetos são praticados em redes públicas de ensino por todo o país, em colaboração com gestores públicos e educadores. Os programas do Instituto já alcançaram mais de 3 mil cidades brasileiras. Considerando apenas o ano de 2023, o Instituto implementou suas soluções educacionais em 67 redes públicas de ensino, incluindo 4 estaduais e 63 municipais. Essas parcerias resultaram no alcance de até 723 mil alunos desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Mais de 9 mil educadores foram beneficiados por meio de formações e a execução de programas em sala de aula. A plataforma digital de formação do Instituto, Humane, por exemplo, proporcionou acesso a cursos, workshops e oficinas sobre diversas temáticas ligadas à educação a quase 5 mil educadores do país. Mais do que isso, o Instituo apoio e auxilia as políticas educacionais que transformaram a educação no Brasil. Seu trabalho, por exemplo, contribuiu para a inclusão dessas competências nos currículos escolares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um marco histórico para a educação brasileira. Link.