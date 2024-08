Queimadas do interior 'tapam o sol' em Americana

As queimadas que assolam o interior chegaram com mais força esta sexta-feira à região.

O sol chegou a ser tapado pela fumaça em vários registros feitos em Americana e Santa Bárbara.

Desde o início da semana, os índices da umidade relativa do ar estão em condição de alerta, e que deve continuar nos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde indica como ideal que a umidade relativa do ar esteja na faixa de 40 a 60%, nível de umidade mínimo para o conforto e saúde humana. Sistemas de climatização e umidificadores de ar portáteis podem contribuir para uma melhor qualidade para o ar interno em ambientes fechados nestes dias secos.

Uma outra dica, além de, manter a hidratação com água, é evitar ficar em locais abertos ao ar livre em horários de pico de Sol, a recomendação é procurar um lugar climatizado que tendem a oferecer melhor qualidade do ar no ambiente.

Esse cenário de ar seco e poluído impacta direto na saúde e aumentam o risco de contaminação de doenças transmitidas pelo ar. Levando em conta que uma pessoa adulta respira mais de 10 mil litros de ar por dia, 450 litros de ar por hora, e passa cerca de 90% do tempo em locais fechados, respirar um ar seco é prejudicial à saúde humana, pois ressecam as mucosas respiratórias, barreiras de defesa naturais do corpo humano, provocando transmissão de doenças respiratórias, alergias, irritações, tosses e até sangramento.

Sol e queimadas

Dias ensolarados e secos resultam em baixos índices de umidade são as principais causas para formação de queimadas, que tem gerado elevadas concentração de material particulado no ar, o que contribui para má qualidade do ar. As chuvas funcionam como um “lavador de ar” e sua ausência piora muito a qualidade do ar atmosférico.

Um ambiente precisa ter todo o ar renovado em torno de 10 a 15 minutos, para que eventuais contaminantes dispersos no ar sejam rapidamente removidos. A ABRAVA destaca ainda que os sistemas de climatização bem projetados instalados e mantidos garantem o conforto térmico e segurança a saúde das pessoas. Valendo destacar que o equipamento de ar-condicionado deve estar com sua manutenção em dia, e se usado em conjunto com um umidificador de ar abastecido com água previamente fervida, contribui ainda para a eliminação de microrganismos.

Um sistema de climatização mecânico tem diversas funções, que podem contribuir não apenas com o controle da temperatura no quesito conforto térmico de um ambiente, mas em especial com qualidade do ar interno entre elas:

Ventilação –fazer a correta distribuição e renovação de ar

Controlar a Temperatura – conforto térmico

Manter a Umidade do ar – por meio de umidificação e/ou desumidificação

Renovar o ar interno – trocar o ar interno, misturando externo e interno, diluindo assim contaminantes

Filtrar o ar – melhorando a qualidade do ar interno através de filtragem, removendo assim os poluentes do ar

Distribuição do ar – propicia uma melhor homogeneização das condições internas, evitando zona de estagnação (bolsões de ar)

Uma ressalva do Qualindoor, para locais que fazem uso de aparelhos do tipo Split em ambientes não residenciais, é que essa escolha requer alguns cuidados prévios, como a instalação de sistemas de filtração e renovação de ar eficientes, que permitam ao ambiente a melhor distribuição e circulação do ar, com material particulado e gases em níveis adequados às necessidades humana.

