Amazon vai vender pelo TikTok: o que seu negócio precisa fazer?

Amazon vem ai- Há anos os especialistas em comunicação afirmam que as redes sociais são o futuro das compras– e parece que esse futuro finalmente chegou! A Amazon decidiu mudar o jogo com o Project Handshake (ou Projeto Aperto de Mão), criando parcerias com TikTok e Pinterest para vender diretamente nessas redes sociais. Agora, os usuários podem adquirir produtos nos anúncios nas plataformas, sem a necessidade de serem direcionados para o site da gigante do comércio online.

Ediney Giordani, especialista em comunicação da KAKOI Comunicação, explica que a mudança da Amazon é uma resposta ao crescimento recente de 20% no último trimestre, considerado baixo para os padrões da empresa:

“Funciona assim: quem se interessar por algum produto anunciado nessas redes sociais, vai conseguir conectar sua conta ao perfil da Amazon para finalizar o pedido, incluindo pagamento. A novidade inclui não apenas TikTok, mas também Facebook e outras redes sociais populares em todo o mundo”.

A mudança inclui melhorias no design dos anúncios e funcionalidades que facilitam a venda de produtos, como carrosséis interativos aumentando a taxa de cliques em 70% de acordo com pesquisas internas da própria Amazon, sendo uma das apostas desta mudança.

Comprar sem sair das redes sociais e Amazon

Ediney explica que esta movimentação de vendas pelas redes sociais segue uma tendência forte: as pessoas não querem sair de seus aplicativos por causa de um clique em anúncio, independente da qualidade do que está sendo oferecido.

Com a novidade, é mais evidente que investir em anúncios criativos nas redes sociais possa garantir maior exposição da marca e vendas:

“As redes sociais precisam ser profissionais assim como os anúncios, pois melhora tanto o engajamento quanto a credibilidade. Em uma tacada, a Amazon integrou sua infraestrutura de e-commerce com o alcance das plataformas sociais, tudo sob o guarda-chuva da comodidade que os internautas tanto procuram. Na sua próxima campanha de anúncios, essa integração precisa estar em pauta” completa.

