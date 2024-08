Bar de Campinas é TOP 10 Brasil Heineken Master

Com foco em oferecer capacitação e treinamento para contribuir com o crescimento do setor, a Heineken® promoveu nos meses de julho e agosto o HEINEKEN MASTERS, programa que treina e avalia bares e restaurantes em busca da melhor casa de chope do país. A primeira edição teve a participação de 80 bares e restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás.

Na semana passada, a cervejaria divulgou as dez casas finalistas, com o TOP 10 do Brasil. Dentre os bares e restaurantes que buscam o prêmio máximo está o Bar Dom Brejas, de Campinas, que neste ano completa 15 anos de existência. O TOP 10 é formado por três casas de Pernambuco, cinco do Estado de São Paulo e dois do Rio Grande do Sul. O campeão ganhará R$ 20 mil em bonificações, uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante. Os colocados entre o 2º e 10º lugares também serão reconhecidos, levando R$ 10 mil reais em bonificações cada.

Representantes dos estabelecimentos selecionados passaram por um treinamento para executar com maestria o Ritual Star Serve – metodologia global da cervejaria que garante que o chope ideal chegue ao copo do consumidor sempre da maneira correta. Eles foram avaliados por meio de um sistema de pontos distribuídos entre 7 pilares principais, com uma contagem total que poderá chegar até 7.300 pontos. Entre as categorias, os candidatos deverão se destacar em tópicos como um quiz sobre a experiência Heineken perfeita e a avaliação dos consumidores.

Dino Ramos, sócio do Dom Brejas, conta que dez pessoas – entre proprietários gerência e colaboradores – da casa participaram na fase de treinamento do programa. “A nossa expectativa era grande, mas sabíamos da dificuldade para atingir as metas, pelo volume que vendemos no dia a dia”, conta ele. “Casas menores conseguem trabalhar e oferecer um serviço melhor, por isso nossa surpresa de já estar no TOP 10 do Brasil e agora fica a expectativa de ganhar o prêmio de melhor casa de chopp da marca”, diz Ramos.

Priscila Sigolo, sócio do Dom Brejas, explica que o concurso teve uma grande complexidade, mas todos, dos proprietários, gerentes e atendentes, se empenharam no treinamento e aperfeiçoamento. “Isso é resultado de 15 anos de experiência, com a busca constante pela qualidade do atendimento aos clientes”, conta Priscila.

Ela ressalta que o HEINEKEN MASTERS não é apenas um concurso de quem vende mais chopp. Mas sim o computo de uma série de critérios, com o objetivo de busca da melhor casa do Brasil

Em junho, o Dom Brejas já havia conquistado pelo segundo ano consecutivo o prêmio de maior vendedor de chopp Amstel do Brasil, marca pertencente ao Grupo Heineken.

