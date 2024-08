Esta semana a Seleção Brasileira de base ganhou reforços de jovens fenômenos do Bahia, dentre eles, o destaque é Dell, o “Haaland do Sertão”, que foi convocado para atuar na categoria Sub-16.

No momento, os jogadores estão passando por um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em uma preparação que mira no campeonato Sul-Americano da categoria, que deverá ter sua nova edição realizada na Bolívia.

O “Haaland do Sertão” em um novo patamar

Não é de hoje que o atacante Dell chama a atenção pelos seus resultados no futebol, o jovem de 16 anos é o artilheiro do Esquadrão no Campeonato Brasileiro Sub-17, com seis gols marcados em cinco jogos.

O “Haaland do Sertão”, apelido ganhado pela torcida do Bahia, já foi artilheiro em três competições e ganhou um troféu de melhor atleta de base. Foi artilheiro do sub-20 com 15 anos e do sub-20 no campeonato baiano.

Em 2023, Dell venceu a premiação “Base do Esquadrão”, como Melhor Atacante do Ano de 2023 na base de 15 anos.

A convocação para a Seleção é apenas o início

De acordo com o responsável pela carreira do jogador, o CEO da Strategic Sports e empresário do futebol, Emerson Zulu, Dell tem muito potencial e essa convocação é apenas o começo de uma nova etapa na carreira do jogador.

“O Dell é um garoto muito bem e que desde o começo traz excelentes resultados em campo, supera expectativas e sempre se destaca nos jogos, ele é um dos nomes mais fortes da categoria hoje em dia e essa convocações só confirma isso, mas esse é só o primeiro passo de uma nova etapa na carreira dele“, afirma.

