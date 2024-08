As eleições deste ano ainda têm poucos jovens candidatos nas cidades da região, mas o NM tem ‘caçado’ nos partidos para ver quem seriam os destaques que podem pintar como surpresa nas urnas.

Abaixo a 1a lista com 4 nomes de candidatos em Santa Bárbara d’Oeste.

Jovens que podem ser surpresa nas urnas

Thomas, 20 anos, morador do Jd. São Francisco está no Avante.

“Resolvi me candidatar pois acompnho muita lutas de Mães com filhos portadores de autismo é deficientes e sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar então é uma forma de eu conseguir abrangir mais o círculo de pessoas a quais ajudo”, diz o jovem que é estudante de direito.

Alan Turci, do União Brasil

“Fiquei como primeiro suplente para vaga de Vereador na última eleição municipal e novamente colocando meu nome à disposição para uma cadeira no legislativo barbarense.”

Sou cristão e pai de família, gerente administrativo e cursando gestão pública, barbarense de coração.

Espero contribuir coma minha vida e trabalhao em favor das pessoas da nossa cidade.

Nathan luis dos santos, 29 anos

Me identifiquei com a política, por ver que através dela, podemos realizar transformações em diversas vidas. Hoje, com meu trabalho voluntário na escolinha do São Fernando, projeto onde iniciei e continuo até hoje, vejo que essa é minha missão: trabalhar em prol das crianças e das famílias, principalmente dos menos favorecidos. Acredito que todos merecem ter as mesmas oportunidades, independentemente de onde venham ou das condições em que vivam. Luto por uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

Mateus Luis de Luca, 29 anos, casado com Gabriela de Luca e pai do Pedro e do Leonardo.

“Nasci em Americana, porém nunca cheguei a morar lá. Dei início ao trabalho em metalúrgica aos meus 14 anos trabalhando em diversos setores como torneiro fresador e atualmente trabalhando em uma multinacional na cidade vizinha como soldador”, diz.

Ele sempre participou dos bastidores dos sindicatos dos metalúrgicos aonde despertou o interesse na política pela falta de representatividade dos trabalhadores na câmara municipal.

“Então resolvi ir a disputa do cargo de vereador nas eleições em Santa Barbara D oeste no ano de 2024”, completa.

