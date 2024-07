O vereador de Americana Marschelo Meche voltou às redes sociais se apresentando como bolsonarista raiz. Ele quer se afastar do que seriam os ‘oportunistas’ de última hora.

Ele apareceu em Americana nas 1a manifestações do Fora Dilma e se elegeu vereador em 2016. Foi desacreditado durante seu primeiro mandato mas foi reeleito em 2020 já com nova roupagem e no partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018.

Ele agora vai tentar o 3o mandato e ser um dos políticos com mais experiência na Câmara de Americana. Veja abaixo o texto de retorno de Meche nas redes sociais.

Veja abaixo a postagem de Meche no instagram

Sempre fui sensato nas minhas ideologias, nunca fui político de ficar em cima do muro, desde 2018 apoio a direita e Bolsonaro, realizando as maiores manifestações contra a esquerda da história de Americana. Lutando por projetos como a escola cívico-militar e a Escola Sem Partido.

DIREITA SEMPRE! 🇧🇷

