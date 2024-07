A seleção brasileira venceu a Nigéria por 1 a 0 na estreia da competição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O jogo desta quinta-feira (25) foi em Bordeaux. O time comandado por Arthur Elias jogou de forma segura e superou as africanas. O time masculino não conseguiu classificação para os jogos do Paris.

INVENCIBILIDADE EM ESTREIAS

A vitória em Bordeaux garantiu a invencibilidade do Brasil em estreias no torneio olímpico. O Brasil tem agora seis vitórias e dois empates. A Seleção Feminina disputou todas as edições do torneio olímpico, que começou nos Jogos de Atlanta em 1996. Foi também a terceira vitória das brasileiras contra as nigerianas, que permanecem sem vencer a Seleção.

GABI NUNES FEZ O PRIMEIRO do Brasil

O gol da vitória foi marcado por Gabi Nunes, aos 36 minutos do primeiro tempo. Ela recebeu um belo passe de Marta, que surpreendeu as defensoras nigerianas. Gabi Nunes recebeu na entrada da área, avançou e deu um belo chute superando a goleira.

GOL ANULADO

No lance anterior, Marta tinha balançado a rede, mas o gol foi anulado pela árbitra Yu-jeong Kim. Ela assinalou impedimento de Gabi Portilho no início do lance. Minutos antes, a lateral Tamires foi substituída por Yasmim. A lateral do Corinthians reclamou de dores.

PÊNALTI?

Antes do final do primeiro tempo, aos 46 min, a árbitra coreana não marcou pênalti após Echegini cortar para escanteio o chute de Gabi Portilho. O jogo ficou parado três minutos para ser revisado pelo árbitro de vídeo, que não apontou a infração.

MUDANÇAS NO TIME

Aos 16 min do segundo tempo, Arthur Elias fez mais duas mudanças. Ele colocou Ana Vitória e Jheniffer para substituir, respectivamente, Vitória Yaya e Ludmila. Perto do final, aos 38 min, o treinador mexeu novamente na equipe. Kerolyn entrou no lugar de Gabi Nunes. Ele fez sua primeira partida após se recuperar de uma séria contusão no joelho sofrida há nove meses.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Com o resultado em Bordeaux, a Seleção tem três pontos e está na liderança do grupo ao lado da Espanha. Pouco antes do jogo do Brasil, as atuais campeãs venceram, de virada, o Japão, por 2 a 1, em Nantes. O próximo adversário do Brasil será o Japão, no domingo, em Paris.

