Tivoli Shopping sorteia 2 motos na campanha “Acelerando o coração do paizão”

O Tivoli Shopping está pronto para comemorar o Dia dos Pais com a promoção “Acelerando o coração do paizão”, que acontecerá de 30 de julho a 12 de agosto. Durante esse período, a cada R$250 em compras os clientes vão concorrer a duas motos Hunter 350 Dapper.

Para concorrer ao prêmio, os consumidores devem cadastrar suas notas fiscais através do site www.promocao.tivolishopping.com.br, ou diretamente no balcão de atendimento do shopping, localizado em frente à Renner. Para aumentar as chances de ganhar, as compras realizadas de segunda a quinta-feira garantirão cupons em dobro.

A moto Hunter 350 Dapper conta com ergonomia atualizada, ângulo de inclinação reformulado e baixo centro de gravidade, ideal para uma pilotagem fácil e ágil. Equipada com um motor de 350cc, ela proporciona uma condução suave, mais rotação por minuto e maior torque, sendo a combinação perfeita de desempenho e precisão para a rotina dos pais, tanto na cidade quanto nas estradas.

“A campanha ‘Acelerando o coração do paizão’ é uma ótima oportunidade para celebrar o Dia dos Pais de uma maneira ainda mais especial. Convidamos todos a participar e concorrer ao prêmio”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Além de desfrutar das opções de compras no centro comercial, os consumidores do Tivoli Shopping contam com a praticidade de adquirir seus produtos diretamente pelo WhatsApp (19) 98113-4188, com a opção de retirar na loja ou receber em casa.