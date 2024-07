Nova pesquisa coloca o prefeito de Nova Odesssa Leitinho Schooder (PSD) à frente e com grande vantagem nas eleições municipais.

Os dados divulgados esta quinta-feira são do Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas e trazem números muito parecidos com o levantamento divulgado na semana passada por outro instituto- Com Leitinho com quase 20% de frente para o ex-prefeito Bill Vieirda de Souza (PL). Agora, a vantagem é de 18%.

Na pesquisa estimulada, Leitinho tem 47,4%, enquanto Bill aparece com 29,4%.

Confira abaixo:

INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO

Pesquisa estimulada de intenção de voto para a prefeitura de NOVA ODESSA. Comparativo entre as pesquisas realizadas em março e maio deste ano:

EM MARÇO, O ATUAL PREFEITO LEITINHO TINHA 31,5% DAS INTENÇÕES DE VOTO, PASSOU PARA 44,7% EM MAIO, E AGORA TEM 47,4%.

BILL TINHA 35,7% EM MARÇO, PASSOU PARA 38,7% EM MAIO, E AGORA ESTÁ COM 29,4%.

JUÇARA ROSOLEN COMEÇOU COM 1,9%, CAIU PARA 1,1% EM MAIO, E AGORA SUBIU PARA 5,1%.

BEROCO NÃO FOI CITADO NA PRIMEIRA PESQUISA EM MARÇO, APARECEU EM MAIO COM 0,8%, E AGORA TEM 1,1%.

NÃO SABE OU ESTÁ INDECISO TOTALIZAVA 14,5% EM MARÇO, ESSE NÚMERO FOI PARA 9,2% EM MAIO E AGORA CONTABILIZA 10,6%.

E QUEM VOTARIA EM BRANCO, NULO OU NENHUM REPRESENTAVA 4,7% EM MARÇO, FOI PARA 5,5% EM MAIO E AGORA CONTABILIZA 6,4%.

Em relação à rejeição de voto, Bill assumiu o topo com 30,4%. Beroco foi pra segundo com 20,9% de rejeição, em comparativo com a última pesquisa em maio. Veja abaixo:

Em relação à rejeição de voto para Prefeito?

BILL TINHA 17,7% DE REJEIÇÃO E AGORA TEM 30,4%

BEROCO TINHA 21,5% E AGORA ESTÁ COM 20,9%

JUÇARA ROSOLEN TINHA 13,8% E PASSOU AGORA PARA 18,3%

LEITINHO TINHA 12,3% E AGORA TEM 16,6%

NÃO REJEITA NENHUM ERA 4,3% E SUBIU PARA 5,3%

NÃO SABE: DE 30,4% CAIU PARA 8,5%

Também foi perguntado aos entrevistados o que eles acham do governo atual de Leitinho em Nova Odessa. A aprovação da atual gestão bateu recorde, confira abaixo:

O(a) sr(a) aprova ou desaprova a gestão do atual prefeito Leitinho?

APROVA: 72,3%

DESAPROVA: 16,2%

NÃO SABEM DIZER: 11,5%

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 13/07/2024 a 14/07/2024 com margem de erro 4,5 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%.

Foram 470 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.

A data de divulgação está prevista para o dia 17/07/2024

Sob registro: SP – 09509/2024

