A médica ginecologista Luciana Amim Zabeu, de 56 anos, morreu nesta quarta-feira (1º), em Americana. Ela foi vítima de um aneurisma cerebral e estava internada no Hospital Unimed. Era casada com o também médico ginecologista Dr. Gilson Pelegrino.

O irmão de Luciana, o médico ortopedista José Luiz Zebeu, deixou uma mensagem nas redes sociais:

“Entramos em 2025 com uma perda difícil de entender. Minha irmã Lu, ginecologista, nutróloga, inteligência privilegiada, enorme habilidade no desenho, par perfeito com seu marido Gilson. Leitora voraz, amante da natureza e devoradora de filmes e séries. Filha que ajudou a todo instante, irmã de opiniões firmes e coerentes. Amiga divertida e fiel. Em seu melhor momento, em plenitude. Um aneurisma cerebral apagou esse cérebro tão rico, criou essa dor tão profunda em nós e uma saudade que vai perdurar. Esteja feliz, Lu. Você já está fazendo muita falta aqui”.

O corpo será cremado no Crematório Monumental Bom Pastor, em Limeira, nesta quinta-feira (2).