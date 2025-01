A BIG Brazil, operadora da Caesars Sportsbook no Brasil, avança mais uma etapa no processo de licenciamento do mercado regulado de apostas esportivas e jogos on-line no país. A licença federal da Caesars Brasil foi publicada na última terça-feira (31) no Diário Oficial da União.

“A empresa está comprometida com a regulamentação desde o início e o atendimento às normas e exigências da Secretaria de Apostas do MF tem sido a tônica da empresa nesse processo. O objetivo da Caesars Sportsbook é proporcionar uma experiência segura para os clientes e garantir que todas as normas sejam cumpridas”, disse André Feldman, CEO da BIG Brazil.

O jogo responsável e o entretenimento norteiam as operações da Caesars Sportsbook, que oferece ao jogador um ambiente seguro com ferramentas que reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar do usuário, aliadas à experiência global do Grupo Caesars no universo do entretenimento.

“O Grupo Ceasars é um gigante do setor, com uma estrutura robusta. Lutamos pela regulamentação no Brasil e a marca está empenhada em atuar da forma mais transparente e responsável possível para proporcionar aos nossos usuários a melhor experiência de Vegas, no Brasil”, concluiu Feldman.

Sobre o BIG Brazil

A BIG Brazil é uma holding brasileira com subsidiárias que operam jogos regulamentados ao vivo e online, apostas esportivas, pôquer e loteria. Desde 2015, a BIG Brazil é licenciada pela Caesars Entertainment e William Hill U.S. para operar suas marcas no Brasil.

