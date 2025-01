De saidinha, passou a virada do ano no telhado após furto e acabou preso

Um homem de 44 anos, que estava de saidinha temporária, foi preso pela Guarda Municipal de Americana (Gama) após furtar um estabelecimento comercial na Rua Fernando de Camargo, no centro.

Segundo a Gama, um vizinho do local viu o homem no telhado minutos após a virada do ano, por volta das 00h05, e chamou os guardas. No local, os agentes flagraram o indivíduo descendo do telhado.

Mais notícias da cidade e região



Abordado, trazia consigo a quantia de 104,25 reais entre notas e moedas. Indagado, disse que furtou do estabelecimento comercial. Foi solicitada a perícia, onde foi constatado o arrombamento.

Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado no Plantão Policial, sendo constatado que o indivíduo estava em saída temporária, sendo a 10° ocorrência de furto na ficha criminal. O delegado plantonista determinou a prisão pelo crime de furto qualificado .