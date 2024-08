Mentira no currículo reprova qualquer candidato

Procurar pela oportunidade perfeita é sempre um desafio, seja para os estagiários, aprendizes ou efetivos. Isso porque se destacar durante o recrutamento requer estudo e muita concentração, afinal é um momento de “vender o peixe”. Sendo assim, o Nube – Estagiários e Aprendizes realizou um levantamento em seu site, entre 15 e 26 de julho de 2024, com a participação de 17.201 jovens, perguntando: “quais motivos você acha que podem reprovar um candidato em um processo seletivo?“.

23,07% consideram a mentira no currículo como o maior erro

De acordo com os dados do Nube, 23,07% (3.968) consideram mentir no currículo o maior erro durante a seletiva. Para Vitor Santos, psicólogo e analista de recrutamento e seleção do Nube, isso representa a quebra de um vínculo. “É um forte indicativo de falta de ética profissional e pessoal. Essa característica é necessária tanto para a empresa quanto para o gestor poderem confiar em quem irá assumir as demandas daquela vaga”, afirma.

Não demonstrar interesse na vaga é uma falha

Ainda conforme o levantamento, 19,16% (3.296) apontaram como não demonstrar interesse na vaga é uma das principais falhas do integrante em busca da oportunidade. Para 18,31% (3.150), chegar atrasado também é uma razão para a desclassificação. A fim de remediar essas circunstâncias, é fundamental se preparar com antecedência, tanto estudando a organização quanto saindo de casa mais cedo, por exemplo.

Conforme o selecionador do Nube, existem diversas formas de demonstrar essa vontade de ser um integrante da equipe. “O candidato precisa, antes da entrevista, pesquisar sobre a corporação e ter informações como a missão, valores e objetivos da companhia. Também é importante procurar saber mais sobre a oportunidade e área de atuação, focando em seus principais requisitos e ferramentas utilizadas no setor. Outra questão para se ter atenção é compreender as possibilidades de crescimento profissional e como eles se relacionam com seus sonhos”, aconselha Santos.

Assim, o profissional estará pronto para enfrentar qualquer etapa do recrutamento. “Com essas referências em mãos, ele poderá falar de forma certeira o porquê de estar atraído por aquela instituição e como ele se vê nela no futuro, demonstrando como realmente quer ser parte do time”, acrescenta.

Preste atenção no português

Outro ponto de bastante preocupação são as redações. Para 16,57% (2.851), ter muitos erros de português é fatal. De acordo com outro estudo realizado pelo Nube, 83,50% dos candidatos a vagas de estágio e aprendizagem são reprovados por apresentarem conhecimento gramatical insuficiente. Por isso, é indispensável ficar atento, inclusive na maneira de falar, evitando gírias e expressões.

É preciso focar nas próprias qualidades

Não somente durante a entrevista, mas em todo o processo seletivo, é essencial focar nas próprias características. Assim, 8,04% (1.383) comentaram o quanto falar pouco sobre suas qualidades é uma imprecisão, bem como 4,98% (857) consideram dar respostas muito longas um erro. “A sua postura e comunicação serão aliados necessários nesse momento”, destaca Santos.

Outra questão de insegurança por parte dos profissionais diz respeito à concorrência. Segundo 6,99% (1.203) há o medo de não conseguir se destacar e 2,87% (493) não conseguir um bom desempenho por conta dos outros na mesma intenção. Dessa forma, treinar no espelho suas falas e trabalhar a autoconfiança é a principal estratégia.

Dicas para mandar bem no processo seletivo

De acordo com o especialista do Nube, é possível destacar algumas dicas práticas para mandar bem no processo seletivo. “Mantenha-se atualizado sobre as inovações e cursos mais utilizados na sua área de interesse. Se possível, esteja por dentro das informações gerais, principalmente aquelas capazes de afetar o mundo e, consequentemente, o mercado de trabalho”.

Ou seja, estar antenado pode fazer a diferença. Além disso, investir em suas habilidades também é crucial. “Procure sempre aprimorar seus conhecimentos na língua portuguesa. Afinal, sua comunicação verbal e escrita auxiliará a transmitir com coesão e clareza suas competências comportamentais e técnicas”, pontua.

Por fim, não se esqueça de demonstrar curiosidade e proatividade. “A maioria das empresas, se não todas, buscam candidatos com interesse em aprender e quem se coloca à disposição para isso”, finaliza.

Fonte: Vitor Santos, psicólogo e analista de recrutamento e seleção do Nube