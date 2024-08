Afinal, qual o atleta olímpico mais inspirador para os brasileiros? Em meio às Olimpíadas de Paris 2024, um novo estudo fez a pergunta a centenas de entrevistados e descobriu: entre tantos exemplos admiráveis dentro e fora do Brasil, ninguém mais, ninguém menos que a ginasta Rebeca Andrade, eleita a grande inspiração de cerca de 10% dos respondentes. Os dados são da Preply, plataforma que, em celebração à nova edição do evento esportivo mais importante do mundo, buscou entender as expectativas do público nacional durante os Jogos Olímpicos, bem como os valores e características mais apreciados pelos torcedores em relação aos representantes de cada país. À especialista no ensino de idiomas, os ouvidos, que também elegeram Daiane dos Santos (7%), Rayssa Leal (4,8%) e Marta (3%) como os melhores exemplos que já passaram pela competição, disseram que as experiências de um atleta não se esgotam no que acontece nos campeonatos — visto que teriam muito a ensinar às pessoas sobre como aprender com sucessos e fracassos, se dedicar ao que ama com paixão e, ainda, cuidar corretamente da saúde física e mental. Dos esportes às seleções: a empolgação dos brasileiros com as Olímpiadas Sendo os brasileiros uma nação apaixonada por esporte, não parece equivocado dizer que o estudo da Preply apenas confirma o que jornais e veículos de notícia já vêm antecipando há alguns meses: mesmo em meio às ocupações do dia a dia, boa parte da população têm feito questão de acompanhar as seleções na disputa pela medalha olímpica na “cidade das luzes”. Engana-se quem pensa, no entanto, que tamanha empolgação vem se limitando aos jogos e competições. Isso porque, embora assistir a esportes como atletismo e natação estejam, de fato, entre os principais planos dos respondentes, o que não falta são interessados na cerimônia de abertura e encerramento do evento (66%), histórias inspiradoras de superação dos atletas (34,6%) e, ainda, trocas culturais entre representantes de diferentes partes do mundo (27%). Por falar nas demais seleções, de acordo com os entrevistados, três delas estarão sob os olhos dos brasileiros nos próximos dias: a estadunidense, dos quais se tornaram conhecidos nomes como Simone Biles e Michael Phelps, os franceses, famosos por Teddy Riner e Marie-José Pérec, e os argentinos, craques nas modalidades de boxe e vela.